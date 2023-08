Der FC Mengen hat am Samstagnachmittag SV Ochsenhausen mit 3:1 besiegt. Doch die Mannschaft von Trainer Mario Slawig hatte beim Erfolg gegen den Aufsteiger mehr Mühe als ihr lieb sein konnte, vor allem weil sie sich phasenweise das Leben selbst schwer machte.

Mengen verschläft Beginn der zweiten Halbzeit

„Die erste Halbzeit war gut, in der zweiten Halbzeit phasenweise nicht. Wir haben unsere Positionen nicht mehr so gut gehalten, gerade auch in der Offensive“, sprach Mario Slawig die Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit an, als die Mengener vorne keine Lösungen fanden, Bälle schnell verloren und ihre eigene Defensive, die auch nicht ihren allerbesten Tag erwischt hatte, ab und an die eine oder falsche Entscheidung traf, zu weit von ihren Gegenspielern weg war oder einfach mit einigen Missgeschicken ihren Gegner aufbaute. „Aber natürlich müssen wir in der ersten Halbzeit höher führen. Da haben wir vier, fünf hochkarätige Chancen“, sagte ein gewohnt selbstkritischer Slawig.

Mengen vergibt sehr viele Chancen

In der Tat, in Halbzeit eins hätte Mengen höher führen müssen. Das lag aber nur zum Teil an der eigenen Fahrlässigkeit, sondern vielmehr an einem überragenden Ochsenhausener Torwart. JG arbeitete alles weg, was aufs Tor kam, hatte auch ein–, zweimal das (verdiente) Glück des Tüchtigen, dass er in die Schussbahn der Abschlüsse aus kürzester Distanz lief. In Szene eins musste er allerdings nicht eingreifen, als Tobias Nörz über die rechte Seite durchbrach, sich aber nicht so wirklich entscheiden konnte, ob er abschließen oder passen wollte und der Ball fast Richtung Eckfahne kullerte (10.), dann traf Schlude das Außennetz (12.),

Alex Klotz brach über links durch, bediente Hayn in der Mitte, der aus kurzer Distanz Gebhart „erlegte“ (30.), dann bereinigte dieser die Situation. Der kurz zuvor rüde von Fuchs gefoulte Max Schuler (34.), „revanchierte“ sich mit einem fulminanten Abschluss aus der zweiten Reihe — 1:0 (36.). Zwei Minuten später parierte Gebhart nach einem Zusammenspiel von Varady und Alex Klotz gegen den FCM–Kapitän (38.), kurz vor der Pause verzweifelte Patrick Klotz am Ochsenhausener Schlussmann (40.).

So viel Nachlässigkeit wird meist bestraft — auch am Samstag. Zunächst segelte Brehm noch knapp an einem Kopfball vorbei, dann probierte es Fuchs aus 30 Metern, Eisele war zur Stelle (50.), ehe auf der Gegenseite Alex Klotz nach einem Doppelpass mit Varady nur das Außennetz traf (60.). Ochsenhausen baute nun in aller Seelenruhe seine beiden Viererketten auf und konterte. So auch nach etwas mehr als einer Stunde. Niepel kam völlig frei zur Flanke, in der Mitte stand Kunz, kam völlig frei — Kopfball — 1:1 (63.).

Die Wende kommt mit Bachhofer

Slawig reagierte, brachte Frank Dehne und David Bachhofer — und das Spiel nahm eine neuerliche Wendung. Zunächst rettete Gebhart gegen Tobias Nörz (65.), dann eroberte Alex Klotz den Ball im Mittelfeld, über Frank Dehne kam der Ball zu Patrick Klotz, wieder blieb Gebhart Sieger (73.). Dann eine Schrecksekunde für Mengen. Loris Teiber rutschte in der Abwehr weg, Niepel stand plötzlich alleine vor Eisele, der kam raus und verkürzte den Winkel, drängte Niepel ab und der versuchte Eisele zu umkurven statt gleich selbst zu schießen (75.).

Mengen schlägt zurück

Das bestrafte Mengen, schneller Ball nach vorne, David Bachhofer zeigte, wie unentbehrlich er fürs Mengener Spiel ist, er setzte sich energisch durch und überwand Gebhart — 2:1 (79.) — der — wie man so schön sagt — „Gamechanger“. Frank Dehne ans Außennetz (80.), Patrick Klotz — eingesetzt von seinem Bruder — zweimal gegen Gebhart — die Entscheidung ließ auf sich warten. Zwei Minuten vor dem Ende schien sie gekommen. Gebhart ließ einen Schuss von Bachhofer fallen, er riss Stumpp um, als dieser zwei Meter vor der Torlinie nachsetzte, doch die Pfeife blieb stumm (89.). Eine Minute später trat Eisele einen Abschlag aus der Hand zielgenau auf Alex Klotz, der brach über rechts durch und jagte die Kugel aus eigentlich unmöglichem Winkel in die Maschen — 3:1 (90.).

„Nach dem 1:1 waren wir nervös, hatten kein Selbstvertrauen. Ochsenhausens Torwart war überragend, der hat hier wirklich fünf, sechs einhundertprozentige Chancen gehalten“, sagte Slawig.