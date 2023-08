Internationales Fußballturnier findet in Mengen statt

Die Fairtrade–Gruppe der Stadt Mengen organisiert zum Herbsttreff am Sonntag, 24. September, ein Fußballturnier mit internationaler Beteiligung. Acht Mannschaften treten auf einem Mini–Soccer–Feld gegeneinander an und repräsentieren dabei ein Land der Welt.

„Die Begeisterung für Fußball verbindet auch über Landesgrenzen und Sprachbarrieren hinweg“, sagt Kossi Themanou vom Organisationsteam. Teilnehmer und Zuschauer können sich über ihre Vorstellungen von Fairplay im Sport austauschen und gleichzeitig andere Kulturen kennenlernen.

Woher die Idee stammt

Die Idee für das Turnier hat Themanou aus Tübingen mitgebracht, wo er studiert hat. „Aber auch in Reutlingen und Ulm hat das Format gut funktioniert“, erzählt er. Grundgedanke ist, dass Menschen, die aus anderen Ländern nach Mengen oder in die Region gezogen sind, bei dem Turnier für ihr Heimatland antreten.

Im Turnier stehen die sportliche Leistung und der faire Umgang im Vordergrund und nicht, wie gut jemand Deutsch spricht. Kossi Themanou

„Im Turnier stehen dann die sportliche Leistung und der faire Umgang mit anderen Spielern im Vordergrund und nicht, wie gut jemand Deutsch spricht oder welcher Arbeit er nachgeht“, sagt er. Das wirke auch die Teilnehmer befreiend und gebe den Zuschauern die Möglichkeit, Ausländer mal nicht als Flüchtlinge wahrzunehmen.

Wer mitmachen kann

Die Teilnahmebedingungen werden bewusst offen gehalten. Sieben Spieler sollte eine Mannschaft allerdings haben, dabei spielt keine Rolle, ob sie weiblich oder männlich sind. Auch Altersbeschränkungen werden nicht gemacht — zu jung sollten Kinder allerdings nicht sein. Auch müssen die Spieler keinem Verein angehören, dürfen es aber. „Ob dann immer vier gegen vier oder drei gegen drei Spieler antreten, müssen wir uns noch mit den Schiedsrichtern überlegen“, sagt Themanou.

Diese Team sind schon angemeldet

Sein Heimatland Togo wird eine Gruppe Reutlinger Studenten repräsentieren. Aus Tübingen reist das Team Senegal an. Als Kossi Themanou in seinem Bekanntenkreis in Mengen von dem Turnier erzählt hat, haben sich gleich ein Team Deutschland und ein Team Gambia gegründet.

Teilnahme am Turnier Infos zu Anmeldung Interessierte Mannschaften können sich bei Kossi Themanou unter Telefon 0152/19473287 oder [email protected] anmelden. Wer die Veranstaltung gern als Helfer unterstützen oder in der Fairtrade–Gruppe mitarbeiten möchte kann sich ebenfalls bei ihm melden.

Aus Sigmaringen hat sich das Team Guinea Conakry angemeldet. „Jetzt wäre noch schön, wenn sich weitere europäische Teams oder Gruppen aus Asien oder Amerika finden würden, damit die Afrikaner nicht unter sich bleiben“, sagt Themanou. Die Teilnahme ist übrigens kostenlos.

Was den Siegern winkt

Neben der Ehre, möglicherweise erster Sieger dieser Turnierpremiere in Mengen zu werden, winken auch Preise, die dem Grundgedanken der Fairtrade–Stadt Mengen entsprechen. So werden die Erstplatzierten ihr Preisgeld nicht selbst auf den Kopf hauen können, sondern werden es an ein sinnvolles Projekt in dem Land, das sie vertreten, spenden. Wie hoch die Gelder ausfallen werden, hängt von der Großzügigkeit der Sponsoren ab, mit denen die Fairtrade–Gruppe gerade Kontakt aufnimmt.

„Auf jeden Fall wird es auch einen Preis für die fairste Mannschaft des Turniers geben“, kündigt Themanou an. Für diese Gruppe sei ein Präsentkorb mit fairen Produkten aus Mengen und der Region vorgesehen.

Rahmenprogramm gehort auch dazu

Angedacht ist außerdem, dass die Teilnehmer ihre Herkunftsländer zwischen den Spielpartien, die zwischen 12 und 18 Uhr ausgetragen werden sollen, an einem offenen Mikrofon oder an Infoständen vorstellen können. In Ulm hat es beispielsweise Speisen aus den verschiedenen Ländern gegeben. „Da an dem Sonntag ja die Geschäfte in der Innenstadt öffnen, hoffen wir, dass viele Zuschauer zu uns in die Kronenstraße kommen werden.“