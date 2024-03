Fahrzeug gerät in Brand

Ein technischer Defekt dürfte nach Angaben der Polizei die Ursache für einen Fahrzeugbrand am Dienstagvormittag in der Hauser Straße sein. Während der Fahrt bemerkte die 52 Jahre alte Autofahrerin einen verbrannten Geruch und Feuer im Bereich des Motorraums. Die Fahrzeuglenkerin konnte rechtzeitig aus dem Wagen aussteigen und blieb unverletzt. Der Mercedes geriet derweil in Vollbrand, der von der örtlichen Feuerwehr gelöscht wurde.