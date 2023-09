Seit Anfang Juli ist Maren B. Winkler als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie in Mengen tätig. Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt Mengen hervorgeht, ist sie im Januar dieses Jahres erstmals auf Wirtschaftsfödererin Kerstin Keppler zugekommen, um freie Objekte in Mengen abzufragen. Im März hatte es dann schon geklappt, sie konnte den Mietvertrag für die Praxis „Auf dem Hof 3“ unterschreiben. Da Maren Winkler Fachärztin für gleich zwei Bereiche ist, ist dies die erste Praxis dieser Art im gesamten Landkreis Sigmaringen, heißt es in der Mitteilung.

Hier hat die Ärztin vorher gearbeitet

Mit der Eröffnung ihrer kassenärztlichen Praxis in Mengen ist Maren Winkler ihrem Ziel, als niedergelassene Fachärztin den Menschen mit psychischen Störungen einen sozialen Raum zu schaffen, ein großes Stück nähergekommen. Nach Abschluss ihres Studiums im Jahr 1998 war sie zunächst als Internistin tätig, seit dem Jahr 2000 ist sie im Landkreis Sigmaringen als Ärztin tätig. Nach Stationen in Bad Schussenried, Bad Buchau Sigmaringen, Zwiefalten und zuletzt Bad Saulgau. Dort war sie in der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) tätig.

Benhandlungen von psychischen Erkrankungen

Bereits während dieser Tätigkeit war sie in vielen Pflegeeinrichtungen im Kreis, wie der Stiftung Liebenau, den Zieglerschen oder der OWB in Scheer unterwegs. Die Besuche in den Pflegeeinrichtungen wird sie weiterhin machen. Mit der Niederlassung in eigener Praxis in Mengen kann sie nun in ihren zwei Facharztbereichen gleichzeitig tätig sein ‐ der Psychiatrie und der Psychotherapie. In der barrierefreien Praxis werden Menschen mit psychischen Erkrankungen betreut.

Wichtige Unterstützung von Mitarbeiterin

Unterstützt wird die Fachärztin bereits seit bald zehn Jahren von Astrid Arnold. Die Arzthelferin musste nicht lange überlegen und ist gerne mit ihrer Chefin in die eigene Praxis nach Mengen gewechselt. Winkler ist froh, denn sie und Astrid Arnold sind ein eingespieltes Team, das erleichtere die Praxisabläufe sehr. „Frau Arnold kann schon beim Erstkontakt mit Patienten richtig einschätzen, ob Soforthilfe notwendig ist, ein persönlicher Termin oder ob vielleicht erstmal ein Telefonat ausreicht“, wird die Fachärztin zitiert.

Bilder selbst gestaltet

Die hellen, unaufgeregt eingerichteten Praxisräume sind ganz bewusst so gestaltet ‐ die Menschen sollen sich wohlfühlen und keine Scheu vor einem Besuch einer solchen Praxis haben. Die Bilder an den Wänden sind selbst von ihr gestaltet, sie beschäftigt sich privat mit Malerei und Kalligraphie.

Gemeinschaftliche Nutzung vorstellbar

Der Patientenstamm von Maren B. Winkler wächst kontinuierlich. Eine Behandlung kann ab dem 18. Lebensjahr erfolgen. Die Ärztin plant zukünftig auch Gruppenangebote. Hierfür steht neben den Praxisräumen noch ein rund 40 Quadratmeter großer Raum zur Verfügung, bei dem Maren B. Winkler sich auch gut eine gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Therapeuten und sozialen Einrichtungen vorstellen kann. Interessierte können sich gerne mit der Praxis direkt in Verbindung setzen, alle Infos sowie Kontaktdaten sind auf der Homepage www.praxis-aufdem-hof.de zu finden.