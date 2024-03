Es gibt mehr Geld für die Ablachhalle

Für die Sanierung und den Umbau der Ablachhalle erhält die Stadt Mengen Fördermittel vom Land in Höhe von 115.000 Euro. Das hat am Mittwoch das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen mitgeteilt. Mit dem Investitionsprogramm Soziale Integration im Quartier werden öffentliche soziale Zentren in Städten und Gemeinden gestärkt. Insgesamt werden für dieses Programm weitere 1,65 Millionen Euro bereit gestellt.

Die beiden Landtagsabgeordneten freuen sich selbstredend über diese Finanzspritze für die Stadt Mengen. „Wir erleben derzeit, dass die Baukosten überall steigen. Dies trifft auch die Städte und Gemeinden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Kommunen mit dem Einsatz weiterer Mittel bei der Umsetzung dieser wichtigen Bauvorhaben zusätzlich unterstützen“, lässt der CDU-Abgeordnete Klaus Burger mitteilen, der auch Mitglied im zuständigen Ausschuss für Landesentwicklung und Wohnen des baden-württembergischen Landtags ist.

„Die Ablachhalle ist ein Ort zur Stiftung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Neben dem Schulsport haben dort auch zahlreiche ehrenamtliche Aktivitäten Platz. Sie schafft einen Ort der Begegnung, des Austauschs und der persönlichen Entwicklung für Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe“, heißt es vonseiten der grünen Abgeordneten Andrea Bogner-Unden.