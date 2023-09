Menschen in Not helfen — unabhängig, unparteilich und neutral. Nach diesen Grundsätzen handeln die Mitglieder der Rotkreuzbewegung weltweit. In Mengen sind die Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) seit 90 Jahren aktiv. Sie leisten Sanitätsdienste, organisieren Blutspendetermine und versorgen Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Das Jubiläum der DRK–Bereitschaft soll am Samstag, 23. September, im Rettungszentrum gefeiert werden. Dann wird auch das neue Fahrzeug für die Helfer vor Ort geweiht, das zu einem Großteil aus Spenden finanziert wurde.

Gründung gelingt erst im zweiten Anlauf

Empfohlene Artikel Lebensverändernde Entscheidung Dieser erfolgreiche Informatiker tauscht Tastatur gegen Rettungswagen q Sigmaringendorf

Die Grundsätze der Hilfe im Dienst der Menschlichkeit gehen auf Henry Dunant zurück, der 1859 die Schlacht bei Solferino miterlebte. In Mengen fiel die Gründung einer sogenannten Sanitätskolonne in das Jahr von Hitlers Ernennung zum Reichskanzler 1933. Zu den Gründungsmitgliedern gehörte Dr. Josef Hepp, der dann auch als DRK–Bereitschaftsarzt tätig war. „Es hat erst im zweiten Anlauf geklappt, eine Ortsgruppe zu bilden“, sagt Lisa Beck.

Die aktuelle Bereitschaftsleiterin hat in der Chronik nachgelesen, dass der damalige Gemeinderat 1930 eine Sanitätskolonne als „nicht zweckmäßig“ abgelehnt habe. Drei Jahre später wurde der Antrag nochmal eingebracht und erhielt eine Mehrheit.

Wo die Gruppe unterkommt

Die Gruppe kam im Roos’schen Gebäude beim Reiserstift, das damals noch Krankenhaus war, unter und übernahm Sanitätsdienste bei Vereinen und Festen. Ein eigener Krankenwagen konnte aber erst Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg 1951 angeschafft werden.

Ein Gruppenbild aus den ersten Jahren nach der Gründung des DRK in Mengen. (Foto: DRK Mengen )

Viele treten mit dem Erste–Hilfe–Kurs ein

Helmut Boden, der Großvater von Lisa Beck, ist 1961 in die Bereitschaft eingetreten. „Ich brauchte einen Erste–Hilfe–Kurs für den Führerschein und der damalige Bereitschaftsleiter hat mich angeworben“, erinnert er sich. Bei seinem ersten Einsatz — einem Verkehrsunfall auf der Straße nach Rulfingen — habe er vor Aufregung den Wagen zweimal abgewürgt. Bis zu seiner letzten Einsatzfahrt 2008 im Alter von 72 Jahren hat Boden einige Meilensteine der DRK–Geschichte in Mengen miterlebt.

Garagen mussten vorgewiesen werden

So habe es etwa Anfang der 1970er–Jahre geheißen, dass man nur als Rettungswache anerkannt würde, wenn die Bereitschaft neben dem Krankentransportwagen auch über einen Rettungswagen verfüge. „Dann hieß es vom DRK–Geschäftsführer Irmler 1971, dass die Möglichkeit bestünde, einen der bei den Olympischen Spielen in München eingesetzten Rettungswagen zu bekommen, wenn wir denn Garagen vorweisen könnten“, erzählt Boden.

Im Eiltempo wurde auf dem Reiser–Areal mit den Bauarbeiten begonnen: Der Rohbau für zwei Garagen und ein Unterrichtsraum war ein Jahr später fertiggestellt, der Mengener Bereitschaft wurde aus München ein als Rettungswagen ausgebauter Opel Blitz überstellt.

Spenden finanzieren medizinischen Gerät

Um die Rettungswache kompetent betreiben zu können, begannen die ersten Helfer 1972 mit der Ausbildung zu Rettungssanitätern, 1976 wurde der erste von ihnen hauptamtlich eingesetzt. Dank Spenden aus der Bevölkerung konnte die Bereitschaft als einer der ersten im Kreisgebiet EKG–Gerät, Defibrillator und Beatmungsgerät als weitere Ausstattung anschaffen. 1975 wurde die Jugendrotkreuz–Gruppe (JRK) gegründet, in die mehr als drei Jahrzehnte später auch Bodens Enkelin Lisa eintrat.

Viele ehrenamtliche Arbeitsstunden

Es folgten 1982 der Anbau zweier Katastrophengaragen, die zehn Jahre später mit einem Raum für das JRK aufgestockt wurde. Aktive Mitglieder und Handwerker aus Mengen leisteten dabei unzählige ehrenamtliche Arbeitsleistungen für die insgesamt drei Bauvorhaben, die von Architekt Martin Zyschka — dessen Frau beim DRK aktiv war — unentgeltlich geplant worden waren.

Im Bedarfplan kommt Mengen plötzlich nicht mehr vor

Erschüttert wurde die Gemeinschaft, als der DRK–Kreisverband 1989 einen Bedarfsplan vorlegte, in dem die Mengener Rettungswache nicht mehr vorgesehen war. „Es hieß, Mengen könnten problemlos von Sigmaringen, Saulgau und Pfullendorf innerhalb der Hilfsfrist mitversorgt werden“, so Boden. Hinweise, dass dies auch umgekehrt der Fall sei, blieben ungehört.

Es folgte die Gründung des DRK–Ortsvereins, der sich unter dem Vorsitz von Dr. Klaus Barking für den Erhalt der Rettungswache einsetzte. „Ihm haben wir viel zu verdanken.“ In einem Ordner bewahrt Helmut Boden noch mehr als 80 Protestschreiben und Leserbriefe auf, die in der „Schwäbischen Zeitung“ zu diesem Thema erschienen.

Rufbereitschaft ändert sich

Auch die umliegenden Gemeinden Hohentengen, Herbertingen und Scheer sprachen sich bei einer von Bürgermeister Herbert Fuß bei einer Bürgerversammlung im voll besetzten Liebfrauenheim für den Standort Mengen aus.

Empfohlene Artikel Neubau gestartet DRK verwirklicht „Leuchtturmprojekt“ am Zentrum Meßkirchs q Meßkirch

Mit Erfolg: 50 Stunden wurden pro Woche schließlich von zwei Hauptamtlichen und einem Zivildienstleistenden abgedeckt, die restlichen 118 Stunden übernahmen die Ehrenamtlichen in Rufbereitschaft. „Diese wurden bis 2007 von zu Hause alarmiert, danach waren Einsätze nur noch von der Wache aus erlaubt“, so Boden. Viele Mitglieder, darunter auch er selbst, hätten das in Hinblick auf ihr Familienleben nicht mitmachen wollen.

Gründung der Helfer vor Ort

Dies war die Geburtsstunde der Mengener Helfer vor Ort, die ab 2008 und zwischenzeitlich in wochenweiser Abwechslung mit den First Respondern der Freiwilligen Feuerwehr, von der Leitstelle zu Notfällen alarmiert werden und die Patienten fachgerecht versorgen, bis der Rettungsdienst eintrifft.

Umzug ins neue Rettungszentrum

2014 musste das DRK dann sein Heim auf dem Reiser–Areal verlassen, den Abriss hinnehmen und noch einmal umziehen. An der Granheimer Straße sind seither Feuerwehr und DRK in einem gemeinsamen Rettungszentrum untergebracht.

Nachdem die Bereitschaft neben dem Krankenwagen, einem Mannschaftstransportwagen und dem Fahrzeug für die Helfer vor Ort auch den Gerätewagen Sanität als Katastrophenfahrzeug des Bundes betreut, fehlt dem DRK eigentlich eine Garage. „Wir arrangieren uns, so gut es geht“, sagt Lisa Beck. Die 23–Jährige ist im vergangenen Jahr zur Bereitschaftsleiterin gewählt worden und folgte auf ihren Onkel Walter Boden, der das Amt lange bekleidete und selbst schon über 40 Jahre beim DRK aktiv ist.

So sieht das Team der DRK Mengen heute aus. Vorne rechts Bereitschaftsleiterin Lisa Beck. (Foto: DRK Mengen )

Spenden machen neues Fahrzeug möglich

Auch, wenn es derzeit nur etwa 20 Mitglieder sind, die aktiv an Einsätzen beteiligt sind, zeigen die rund 500 passiven Mitglieder, wie wichtig der Bevölkerung das Engagement der Ehrenamtlichen ist. „Wir bekommen außerdem wichtige Unterstützung durch Spenden“, sagt Lisa Beck.

Dank 41 größerer und kleinerer Spenden sind so 26.320 Euro für das neue Einsatzfahrzeug der Helfer vor Ort zusammengekommen. Der Ford Kuga ist entsprechend umgebaut, ausgestattet und beklebt worden und soll am Samstag, 23. September, um 10.30 Uhr geweiht werden.

So wird gefeiert

Am Festtag, bei dem Besucher ab 10 Uhr auf dem Gelände des Rettungszentrums willkommen sind, wird es neben einem gemeinsamen Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen auch eine Schau-Übung um 13 Uhr sowie eine Ausstellung mit historischen Geräten und Material geben.