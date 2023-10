Ernstfall vor historischer Kulisse

Einsätze im Bereich der Technischen Hilfeleistung sind in der heutigen Zeit ein Großteil der Einsätze der Feuerwehren im gesamten Bundesgebiet. Im Jahr 2022 rückte die Feuerwehr Mengen allein zu 70 Technischen Hilfeleistungen aus. Darunter fallen mehrere Einsätze mit Rettung von Menschen aus lebensbedrohlichen Lagen.

Vor diesem Hintergrund möchte sich die Feuerwehr Mengen Abteilung Stadt traditionell am Kirbesamstag im Rahmen der Jahreshauptübung der Bevölkerung präsentieren. Die Übung wird vor historischer Kulisse beim Kuhn’schen Haus in der Hauptstraße 98 in der Altstadt durchgeführt.

Um 15 Uhr wird die Jugendfeuerwehr im Kreuzungsbereich vor dem Rathaus ihre Leistungsfähigkeit bei einem Brandeinsatz unter Beweis stellen. Im Bereich der Baustelleneinrichtung der nahegelegenen Baustelle fängt ein Baucontainer Feuer und es droht eine weitere Brandausdehnung. Durch die Jugendlichen wird eine Brandbekämpfung mit mehreren Löschrohren durchgeführt.

Die aktive Einsatzmannschaft demonstriert um 15.30 Uhr eine technische Hilfeleistung mit Menschenrettung auf einer Baustelle. Übungsobjekt ist das Kuhn’sche Haus in der Hauptstraße 95.

Bei Verladearbeiten von Betonfertigteilen kommt es zu einem Schadensfall. Die Feuerwehr Mengen Abteilung Stadt rückt mit dem erweiterten Hilfeleistungszug an, da Personen unter anderem unter Fertigteilen eingeklemmt sind. Die Feuerwehr möchte bei dieser Übung der Bevölkerung die Einsatzmöglichkeiten sowie die Leistungsfähigkeit bei einem Bauunfall präsentieren. Neben der Abteilung Stadt wird auch das Deutsche Rote Kreuz Ortsgruppe Mengen an der Übung teilnehmen. Beide Übungen werden für die Zuschauer kommentiert. Nach der Übung kann man die Fahrzeuge und Gerätschaften der Hilfsorganisationen aus der Nähe anschauen. Kleine Zuschauer dürfen gerne einmal in ein Fahrzeug der Feuerwehr sitzen.