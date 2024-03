Die Stadt Mengen hat mit Philip Schwaiger einen ersten Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im Juli. Das teilt er dem amtierenden Rathauschef Stefan Bubeck und den Gemeinderäten in einem Schreiben mit, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt.

Es ist keine Entscheidung gegen Sigmaringendorf. Philip Schwaiger

Der 36-Jährige ist seit 2017 Schultes in Sigmaringendorf, seine erste Amtszeit endet dort im nächsten Jahr.

Aus diesem Grund will Schwaiger nach Mengen

Dass er Sigmaringendorf vorzeitig verlassen will, begründet Schwaiger mit dem für ihn überraschenden Rückzug Bubecks. Da er und seine Familie sich in der Region wohlfühlen, er sich aber trotzdem beruflich weiter entwickeln wolle, habe er sich zur Kandidatur in Mengen entschieden. „Die Stadt ist infrastrukturell gut aufgestellt und hat die richtige Größe“, sagt er im Gespräch mit der SZ. Gleichzeitig sei ihm der Schritt nicht leicht gefallen: „Es ist keine Entscheidung gegen Sigmaringendorf.“

Schwaiger, eigentlich CDU-Mitglied, will als unabhängiger Kandidat antreten. Sein Ziel sei es, „überparteilich zu denken“, denn für ihn stehe „eine gute und pragmatische Zusammenarbeit im Zentrum jeden politischen Handelns“, heißt es in dem Schreiben.

Das ist sein Werdegang

Beruflich hat der gebürtige Reutlinger, der mit seiner Frau und zwei Kindern in Sigmaringendorf lebt, seine Wurzeln in der Selbstständigkeit. Nach einem Jahr als Osteopath mit eigener Praxis entschied er sich für das Verwaltungsstudium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg und arbeitete danach in mehreren Gemeinden.

Im Anschluss kandidierte er als Bürgermeister in Sigmaringendorf und gewann die Wahl mit mehr als 95 Prozent der Stimmen, nachdem seine Gegenkandidatin ihr Interesse am Amt vorab zurückgezogen hatte. Die ersten politischen Schritte ging er als Gemeinderat in Plizhausen, wo er aufgewachsen ist.

Wohnort bleibt vorerst

Schwaiger, der auch als gewählter Kreistag tätig ist, wirbt für sich mit „umfassender Verwaltungskompetenz, langjähriger Führungserfahrung und neuen Ideen“. Dabei möchte er einige Schwerpunkte setzen, darunter eine „verlässliche Bildungs- und Betreuungslandschaft“, Nachhaltigkeit, die Digitalisierung der Verwaltung und ihrer Dienstleistungen sowie die Stärkung der Wirtschaft. Außerdem wolle er Wohnraum schaffen und das Ehrenamt unterstützen.

In den nächsten Wochen und Monaten plant er Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen, um deren Themen besser kennenzulernen. Der Wohnort der Familie Schwaiger soll vorerst Sigmaringendorf bleiben, um die noch kleinen Kinder nicht aus ihrem gewohnten Umfeld zu reißen.