Engagierte junge MusikerInnen übernehmen Leitungsaufgaben

Im März diesen Jahres konnte nach längerer Pause wieder ein Grundlagenkurs für zukünftige Ensembleleiter durchgeführt werden. Dieser von der Jugendmusikschule Mengen angebotene Lehrgang hat zum Ziel, Nachwuchskräfte der Musikvereine des Blasmusikverbandes Sigmaringen auf die Übernahme von leitenden musikalischen Aufgaben vorzubereiten und zu motivieren.

In diesem Jahr nahmen mit Annika Bühler vom MV Moosheim–Tissen sowie Moritz Wollwinder vom MV Weithart zwei Jugendliche am Kurs teil. Neben dem aktiven Musizieren in ihren Vereinen sind beide auch als Leiter in ihren vereinseigenen Vororchestergruppen tätig. Schwerpunkte des Kurses waren neben der Vermittlung der für eine Ensembleleitung notwendigen Kenntnisse in Musiktheorie und Gehörbildung, auch die Einführung ins Partiturstudium sowie Dirigat und dessen Schlagtechnik.

Der Lehrgang wurde von Musikschullehrer Erwin Welte, ausgebildeter Dirigent an der Bundesakademie Trossingen, geleitet. Der fachspezifische Part Schlagwerk/Percussion wurde von Musikschulleiter André Streich unterrichtet.