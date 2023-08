Ein Guggenmusiktreffen, die Gründung einer Landjugend, ein eigenes Weihnachtsbuch, eine Radelgruppe, Besuchsdienste und vieles mehr sind aus der Quartiersarbeit der Menschenräume in den Mengener Ortsteilen und in Scheer hervorgegangen. Wie vielfältig die Angebote und Aktionen sind, davon hat sich Manfred Lucha, der Minister für Soziales, Gesundheit und Integration in der vergangenen Woche in Mengen überzeugen können. „Sie leisten einen wichtigen Beitrag für eine offene Gesellschaft und für mehr Teilhabe“, lobte er und ließ durchblicken, dass die Fördermittel des Landes hier genau richtig verwendet werden.

So entstehen kreative Ideen

Quartiersmanagerin Johanna Benz–Spies und Engagierte der Menschenräume hatten den Minister im Sitzungssaal des Mengener Rathauses mit auf einen Spaziergang durch die Ortsteile und Projektgruppen mitgenommen. Dabei wurde deutlich, dass sich von der Quartiersarbeit alle Altersgruppen angesprochen fühlen und viele kreative Ideen entstehen, an denen die Engagierten dann auch eigenständig weiterarbeiten.

Vom Skeptiker zum Überzeugungstäter

Beurens Ortsvorsteher Stefan Remensperger erklärte anschaulich, wie er selbst vom Skeptiker zum Überzeugungstäter geworden ist. „Anfangs dachte ich, wozu brauchen wir das? Wir haben doch eine gute Dorfgemeinschaft.“ Es sei aber keine Konkurrenz entstanden und die Bereitschaft und das Interesse sei bei den Einwohnern des kleinen Ortsteils sofort vorhanden gewesen.

Besser vernetzen

Die Chance, über die Quartiersarbeit die Ortsteile besser miteinander zu vernetzen, sieht Ennetachs Ortschaftsrat Dieter Feurer. „Die Wunden der Gebietsreform heilen langsam“, sagte er. „Jeder Ort schaut nur auf sich, da tut es gut, die Perspektive mal zu weiten.“ Neugierig auch mal Angebote in anderen Ortsteilen zu besuchen und mit anderen Engagierten in Kontakt zu treten, sei sehr bereichernd.

Einsatz für offene Gesellschaft

„Unsere Kinder und Enkelkinder sollen als freie Menschen leben“, fasste Erich Spies, der Vorsitzende des Blochinger Wichteles seine Motivation zusammen. Dieser Verein tritt bei allen Quartiersprojekten als zivilgesellschaftlicher Partner der Stadt Mengen auf. „Ich merke, dass die Demokratie in Deutschland in Gefahr ist. Dafür gibt es nur Lösungen, wenn wir Menschen miteinander reden und uns gegenseitig verstehen.“ Über die Menschenräume würde dies angestoßen.

Minister ist beeindruckt

„Ich bin zutiefst beeindruckt, wie sie verinnerlicht haben, dass es zu Demokratie und einer offenen Gesellschaft keine Alternative gibt“, sagte Minister Lucha. Die Politik könne nur die Rahmenbedingungen und die Infrastruktur für eine Verantwortungsgesellschaft liefern, mit Leben füllen müssten die Menschen sie selbst. „Sie haben sich wirklich breit aufgestellt und immer im Blick, auf wen sie achten müssen, damit niemand verloren geht“, lobte er. „Dazu möchte ich Sie beglückwünschen und ermutigen, weiterzumachen.“ Ziel der Landesregierung sei, bis 2030 in jedem Landkreis die Teilhabe zu verbessern, mehr Quartiersmanagement zu betreiben und Netzwerke zur Prävention von Kinderarmut zu etablieren.

Suche nach Räumen geht weiter

Das steht für die Engagierten um Johanna Benz–Spies außer Frage. „Es war nicht so einfach, all die Angebote und Ideen in so komprimierter Form vorzustellen“, sagt sie im Nachgang des Ministerbesuchs. „Darin hat einiges an Vorbereitungszeit gesteckt, aber es hat sich gelohnt.“ In den kommenden Wochen soll es auch in der Kernstadt weitergehen, hier ist man immer noch auf der Suche nach passenden Räumen. Gleichzeitig werde auch die erste Veranstaltung geplant, die queere Themen in den Fokus rücken soll.