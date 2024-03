Die Stadt Mengen braucht mehr und breitere Gehwege, zusätzliche Querungshilfen und Schutzstreifen für Radfahrer, wenn sie fußgänger- und fahrradfreundlicher werden möchte. Das mehr als 500 Seiten starke Mobilitätskonzept, das das Verkehrsplanungsbüro Bernard im Auftrag der Stadt erstellt und am Dienstag im Gemeinderat vorgestellt hat, enthält neben einer genauen Bestands- und Mängelanalyse viele konkrete Maßnahmen.

Während der Vorschlag zur Einrichtung auf Fahrradstraßen im Gremium auf offene Ohren stieß, wird es zur Umsetzung der Empfehlung zum Abbau von rund 70 Parkplätzen wohl noch Diskussionsbedarf geben.

Warum braucht Mengen ein Mobilitätskonzept?

„Eine Klimawende ist nur mit einer Mobilitätswende machbar“, sagte Bürgermeister Stefan Bubeck einleitend. Deshalb müsse die Verkehrsinfrastruktur im Stadtgebiet zukunftsfähig gemacht werden. Ein erster Schritt dazu sei bei der Neugestaltung der Hauptstraße mit der Ausweisung von Tempo 30 und den Vorfahrtsregeln an 40 Kreuzungen gemacht worden.

Mobilität umfasse aber auch den Fuß- und Radverkehr, den öffentlichen Personennahverkehr und den ruhenden Verkehr auf Parkplätzen. Nur von einer genauen Bestandsanalyse könnten die richtigen Maßnahmen für mehr Sicherheit und Durchgängigkeit von Fuß- und Radwegen abgeleitet werden.

Was wurde erhoben?

Die Experten haben 70 Kilometer Radstrecken, 15 Kilometer Fußwege, fünf Buslinien sowie die Nutzung von insgesamt 535 Parkplätzen im Innenstadtbereich angesehen. Lücken und gefährliche Stellen im Radwegenetz, fehlende oder zu schmale Gehwege wurden gelistet und Orte empfohlen, an denen Querungshilfen, Fahrradabstellanlagen, Schutzstreifen oder zusätzliche Schilder errichtet werden sollten.

Dabei griffen die Planer auch auf das Wissen von Einwohnern und Vertretern von Schulen zurück, um Vorschläge zu definieren. Der Maßnahmenkatalog umfasst ein Investitionsvolumen von mehreren Millionen Euro und ist nach Prioritäten unterteilt. Als sinnvoll wurden dabei auch Buslinien nach Pfullendorf und Friedrichshafen eingestuft.

Welche Empfehlung überrascht am meisten?

Der Bürgermeister bezeichnet die Maßnahme als revolutionär, bei einer Stimmungsabfrage unter den Räten können sich alle eine Umsetzung prinzipiell vorstellen: Die Mittlere Straße soll zu einer Fahrradstraße werden. Das bedeutet: Andere Fahrzeuge können zwar prinzipiell zugelassen werden, Räder haben auf dieser Straße aber Vorrang. „So kann der Radverkehr auf einer der wichtigsten Achsen gebündelt werden“, sagte Planerin Julia Bresagk. „Das würde vor allem auch den Schülerverkehr sicherer machen.“

Das sagt Bürgermeister Stefan Bubeck „Ich wäre nie darauf gekommen, die Mittlere Straße zu einer Fahrradstraße zu machen. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto interessanter fand ich die Idee.“ Das sagt Thomas Rädle (CDU) „Es ist wichtig, einen Fokus auf den sicheren Schulweg zu legen. Eine Fahrradstraße in der Mittleren Straße kann da ein wichtiges Signal sein. Wir müssen aber auch an die Wege aus den Wohngebieten heraus denken. Da ist aus Ennetacher Sicht der Kreisverkehr ein Hindernis oder aus anderen Gebieten, wenn der Weg entlang von Straßen mit Schwerlastverkehr geht.“ Das sagt Petra Kieferle-Reuter (Freie Wähler) „Die Mittlere Straße ist aktuell für Fußgänger mit kleinen Kindern oder Laufrädern sehr schwierig und unübersichtlich. Da muss dringend etwas gemacht werden. Auch in der Ablachstraße wäre eine Fahrradstraße sicher gut.“ Das sagt Manfred Moll (CDU) „Ich vermisse in dem Konzept die Teilorte. Busverkehre, die sie an die Kernstadt anbieten, sind wichtig.“ Das sagt Wolfgang Eberhart (Ortsvorsteher Ennetach) „Die Querungshilfe in der Kastellstraße bei der Bäckerei Kühne auszubauen, erscheint mir schwierig. Die Bäckerei hätte dann gar keine Ausfahrt mehr. Uns wäre die Tempo-30-Zone für die Klosterstraße wirklich wichtiger.“ Das sagt Wolfgang Rogg (CDU) „Beim Besuch in Mengen immer einen Parkplatz zu finden, das ist auch ein Standortfaktor. Ich möchte davor warnen, den Parkdruck als Stadt selbst zu erhöhen. Wir dürfen die Erreichbarkeit unserer Geschäfte und Gastronomen nicht einschränken.“ Das sagt Holger Boden (CDU) „Wir müssen auch die Zeppelinstraße als Brennpunkt betrachten. Vor allem ab der Höhe des Viehmarktplatzes in Richtung Rulfingen gibt es aufgrund der Parkplätze Begegnungsverkehr, bei dem regelmäßig über den Gehweg gefahren wird. Da müssen wir Gegenmaßnahmen ergreifen.“

Das Konzept sieht vor, dass die Parkplätze in der Straße wegfallen, Gehwege ausgebaut werden und der Begegnungsverkehr von Bus und Rad machbar ist. Zunächst könnte die Fahrradstraße in der Mittleren Straße von der Alten Straße bis zur Zeppelinstraße eingerichtet werden. In einem zweiten Schritt könnten auch die Ablachstraße und die Granheimer Straße im Sinne der Schulwegsicherheit zu Fahrradstraßen werden.

Wie sieht es mit den Parkplätzen aus?

Zwei Tage lang haben Mitarbeiter des Planungsbüros und der Stadtverwaltung jede Bewegung notiert, die sich auf einem der vorhandenen 535 Parkplätze ereignet hat. Dazu wurden feste Rundgänge in Intervallen von 15 Minuten gemacht. Eine besonders hohe Auslastung gibt es demzufolge auf dem Parkplatz „Auf dem Hof“ und in der Hauptstraße zwischen Boulay-Kreisel und Bahnhof. Die Parkzeitbeschränkung auf 90 Minuten innerhalb der Kernstadt wirkt offenbar gut, hier gibt es vier bis acht Parkwechsel pro Parkplatz am Tag.

Maximal gleichzeitig belegt waren im Beobachtungszeitraum 387 Parkplätze. Da Parksuchverkehr wohl erst bei einer Auslastung von 85 Prozent der Parkplätze beginne, hält das Büro 79 Stellplätze für verzichtbar und würde dafür hauptsächlich Plätze in der Wilhelmstraße, der Kreuzstraße, der Rosenstraße und der südlichen Hauptstraße empfehlen.

Wie geht es nun weiter?

Der Gemeinderat hat das Konzept zunächst lediglich zur Kenntnis genommen. Dass man die Mittlere Straße als Fahrradstraße als erstes Projekt aufgreifen und die Idee weiterverfolgen wolle, dafür holte sich Bürgermeister Bubeck allerdings die Zustimmung ein. Hier wird die Verwaltung weitere Schritte planen.