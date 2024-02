Mengen

Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Zu einem Vorfahrtsunfall ist es am Freitagabend gegen 22 Uhr an der Kreuzung Zeppelinstraße mit der Josef-Laub-Straße gekommen. Ein 27-jähriger Fahrer eines Audi A3 befuhr laut Polizeibericht die Zeppelinstraße in Richtung Tankstelle.