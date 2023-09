„Im Dienste der Wahrheit zu sein — wie es in Deutschland heißt — ist im Iran ein Kampf“, sagt Omid Rezaee. „Zeitungen werden verboten, Journalisten landen im Gefängnis.“ Wer sich entscheide, auf der Seite der Wahrheit zu stehen und seinen Job richtigzumachen, nehme auch die Konsequenzen in Kauf. „Früher oder später wirst du auf der Straße verprügelt“, sagt er.

Omid Rezaee hat deshalb sein Heimatland verlassen und lebt jetzt in Deutschland. Ihm und anderen im Exil lebenden Journalisten gibt der Dokumentarfilm „We survived — Exiljournalisten, zurück ins Leben“ eine Stimme. Der Film wird am Mittwoch, 27. September, um 18 Uhr im Gloria Kino–Center in Mengen gezeigt. Anschließend findet eine Diskussionsrunde mit deutschen und ausländischen Journalisten statt.

So ist der Film entstanden

Die Idee für den Film hatte Kossi Themanou, der als Journalist in Togo gearbeitet hat und aufgrund seiner investigativen Recherchen vom diktatorischen Regime verfolgt worden ist. Er lebt in Mengen und hat den Film mit Georgi Kolev als Abschlussfilm seines Studiums an der Uni Tübingen gedreht und produziert.

Das Vertrauen der Journalisten zu gewinnen, öffentlich über ihre Erfahrungen aus dem Iran, Pakistan, Syrien, Guatemala, Eritrea oder Somalia zu sprechen, war nicht einfach. Ein Jahr haben die beiden Kontakte geknüpft und Gespräche geführt. Die Premiere des Films hat bereits im vergangenen Herbst in Sigmaringen stattgefunden, seither wird er deutschlandweit bei ausgewählten Veranstaltungen gezeigt — gern in Verbindung mit Gesprächsrunden zum Thema Pressefreiheit und objektiver Berichterstattung.

Wer in Mengen mitdiskutieren wird

In der kommenden Woche wird eine im Vergleich zur Originalversion auf 30 Minuten gekürzte Fassung des Films mit Untertiteln zum besseren Verständnis gezeigt. Für die Diskussionsrunde konnten Dr. Koffi Kauffmann N’sougan, der über deutschsprachige Afrika–Texte promoviert hat und sich mit den Folgen des Kolonialismus in Afrika beschäftigt, und Oula Malhfouz, die aus Syrien kommt und bei Tü-news in Tübingen arbeitet, gewonnen werden. Außerdem wird mit Anna Laaß eine ehemalige Redakteurin der Schwäbischen Zeitung, die jetzt Pressesprecherin der Stadt Mengen ist, auf dem Podium sitzen. Unter anderem soll es darum gehen, welche Rolle ausländische Journalisten in der deutschen Medienlandschaft spielen oder spielen könnten.

Stadt nimmt Reservierungen entgegen

Die Stadt Mengen unterstützt die Veranstaltung und hat die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen zu diesem Abend eingeladen. Die Stadt habe in der Vergangenheit schon mehrfach mit Kossi Themanou und seinem Medienunternehmen „Die Käufer der Träume“ zusammengearbeitet — zuletzt erstellte er einen Filmbeitrag über Mengen als Fairtrade–Stadt. Mittlerweile engagiert sich Themanou fest in der Fairtrade–Gruppe und stellt gerade das internationale Mini–Soccer–Turnier für den verkaufsoffenen Sonntag auf die Beine.

Zur besseren Planung bittet die Wirtschaftsförderin der Stadt Mengen Kerstin Keppler Interessierte, sich bis Freitag, 15. September, unter Telefon 07572/607530 oder [email protected] anzumelden.