Dieter Salomon spricht beim Neujahrsempfang in Mengen

Beim Neujahrsempfang der Stadt Mengen, der am Sonntag, 14. Januar, ab 11 Uhr im Bürgerhaus in Ennetach stattfindet, wird Dieter Salomon die Festrede halten. Der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Freiburg und Politiker der Partei Bündnis 90/Die Grünen ist seit September vergangenen Jahres Vorsitzender des Normenkontrollrats Baden-Württemberg.

Es werden Bürger geehrt

Stadtverwaltung und Gemeinderat Mengen laden für den kommenden Sonntag interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Neujahrsempfang ein. Dieser Termin dient nicht nur Funktionären aus dem Stadtgebiet als Start ins neue Jahr und gern genutzter Anlass für Austausch und Gespräche. Bürgermeister Stefan Bubeck wird die Gäste begrüßen, die musikalische Begleitung der Veranstaltung übernimmt in diesem Jahr der Musikverein Blochingen. Außerdem sollen wieder verdiente Menschen aus der Stadt für ihr Engagement mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet werden.

Das ist der Festredner

Als Festredner konnte die Stadt Dieter Salomon gewinnen. Er war von 1992 bis 2002 Mitglieder der Grünen im Landtag und von 2002 bis 2018 Oberbürgermeister der Stadt Freiburg. Nach seiner Wahlniederlage um eine dritte Amtszeit wurde Salomon 2019 Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein. Seit September 2023 ist er außerdem Vorsitzender des Normenkontrollrats Baden-Württemberg.

Dafür ist der Normenkontrollrat zuständig

Der Normenkontrollrat war 2018 von der Landesregierung eingesetzt worden, um die Politik als unabhängiges Expertengremium beim Abbau von Bürokratie zu unterstützen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann bezeichnete den 63-Jährigen als „Idealbesetzung“ für dieses Ehrenamt. Salomon wisse, wo Wirtschaft, Verwaltung und Privatpersonen durch Bürokratie belastet würden.

Die Rede Salomons beim Neujahrsempfang steht unter dem Titel „Zeitenwende, Doppel-Wumms - was macht uns Hoffnung für 2024“.

Es gibt ein Betreuungsangebot

Während des Empfangs wird in der Zeit von 10.15 bis 12.30 Uhr in den Räumen des Heimat- und Narrenvereins Ennetach im Untergeschoss des Bürgerhauses eine Betreuung für Kinder zwischen drei und zehn Jahren angeboten. Im Anschluss an den offiziellen Teil findet im Foyer ein Stehempfang statt.