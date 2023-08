Auf seiner Reise hat Schreiner Peter Becker schon einiges gesehen, viele Menschen kennengelernt und noch mehr erlebt. Der 29–Jährige ist vor Kurzem auch zu Gast in Mengen gewesen, und zwar im Rathaus. Trotz Hitze und in voller Wandergesellenmontur samt Stenz, einem Wanderstock, und dem Bündel, in dem die Habe verstaut wird (Charlottenburger), besuchte er die Mengener Behörde. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.

Schwierigkeiten während der Pandemie

Nachdem er seinen Willkommensgruß aufgesagt hat, blieb der gebürtige Hesse noch für ein Schwätzchen und den Stempel ins Wanderbuch.

Bereits seit drei Jahren ist er in Deutschland, der Schweiz, Portugal und Afrika unterwegs, und das Mitten in Pandemiezeiten. Das sei recht schwierig gewesen, erinnert sich Becker, denn die Ausreisebestimmungen änderten sich aufgrund der Coronapandemie teils täglich.

Es sollte jeder mal gemacht haben. Peter Becker

Dennoch kam Becker durch die Welt: So verbrachte er allein sechs Monate in Namibia und kürzlich nochmals zwei Wochen mit einem Gesellenkollegen in Marokko.

Tradition soll weiterleben

Missen möchte er die Zeit nicht, im Gegenteil, er empfiehlt, dass die althergebrachte Tradition der Walz von anderen Handwerksgesellen fortgeführt wird. „Es sollte jeder mal gemacht haben“, wird Becker zitiert. Die Wanderschaft helfe, nicht engstirnig zu sein, mehr über sich zu lernen und nebenbei noch die Welt zu sehen. Geschichten könne er daher viele erzählen, aber die behält er bei seinem Besuch im Rathaus für sich.

In Spaichingen holt er seine Schuhe ab

Auf die Frage, woher er gerade kommt und wo es hingeht, sind die Antworten in der Pressemitteilung prägnant: Aargau und Spaichingen. Zehn Wochen lang arbeitete er als Schreiner in der Schweiz, nun ist er wieder in Deutschland und holt sich seine bestellten Schuhe in Spaichingen ab, bevor er wieder weiterzieht.

Noch ein Jahr lang möchte der 29–Jährige auf die Walz gehen. Eigentlich wollte er in den vergangenen Jahren die Karpaten besuchen und Großbritannien, beides hat sich jedoch noch nicht ergeben. Aber ihm bleiben noch ein paar Monate Zeit.