Diese Themen hat der Gemeinderat Mengen auf der Agenda

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Stadt Mengen findet am Dienstag, 28. November, ab 19.15 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Im Ausschuss für Umwelt und Technik soll eine Nutzungsänderung besprochen werden.

Im Gemeinderat stehen dann die Erhöhung der Anmeldeleistung für die Stromlieferung, die Verlängerung des Vertrags für Unterhaltungsmaßnahmen an Erdleitungen, die Kostenfeststellung zur Generalsanierung der Mehrzweckhalle in Blochingen, der Abriss der Gebäude am Riedlinger Tor in der Hauptstraße sowie Zuschüsse an Mengener Sportvereine zur Beschaffung von Mährobotern auf der Tagesordnung. Außerdem geht es um die Festsetzung der Pachtpreise für landwirtschaftliche Flächen und den Beitritt der Stadt Mengen zu einem kommunalrechtlichen Normenkontrollantrag der Städte Pfullendorf und Meßkirch. Schließlich sollen Arbeiten zur Sanierung der Kläranlage vergeben und neue Wasser- und Abwassergebühren beschlossen werden. Weitere Punkte sind der Jahresabschluss 2021, eine Ergänzungssatzung für den Wiesenweg/Im Jäuchle in Rulfingen und der Bebauungsplan für das Hepp-Areal.