Die Stadt Mengen investiert jährlich 200.000 Euro in die Kanalinspektion, zu der sie laut Eigenkontrollverordnung verpflichtet ist, sowie 500.000 Euro in die Reparatur und Sanierung schadhafter Kanäle. Für das Jahr 2023 ist vorgesehen, insgesamt knapp 1600 Meter Kanal auf Vordermann zu bringen sowie 46 Schächte zu reparieren.

So funktioniert die Reperatur

Wie Volker Badouin, der Sachgebietsleiter Tiefbau im Rathaus, den Stadträten erläuterte, können kleinere Schäden an den Rohren punktuell repariert werden, bei größeren Materialmängeln werden die Rohre mit so genannten Inlinern saniert. Dabei wird ein Schlauch aus Kunstharz in die Rohre eingebracht und aufgeblasen, so dass sich der Schlauch an die maroden Rohrwände legt und beim Aushärten schadhafte Stellen abdichtet und aushärtet. Dies ist laut Badouin ein sehr effizientes Verfahren, das auf Jahrzehnte halten kann.

Welches Gebiet dran ist

In diesem Jahr sind die Kanäle im Wohngebiet zwischen Breslauer Straße, Arnoldsgrube und Weidenstraße an der Reihe. Der Gemeinderat hat das Ingenieurbüro Kovacic aus Sigmaringen mit den Ingenieurleistungen beauftragt und wird die Arbeiten, die wie ausgemacht rund 500.000 Euro kosten werden, jetzt öffentlich ausschreiben.