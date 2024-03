Diese Feuerwehrleute aus Mengen werden vom Kreisbrandmeister geehrt

Die Freiwillige Feuerwehr Mengen konnte bei ihrer Hauptversammlung mit allen Einsatzabteilungen, der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr auf ein ereignisreiches Jahr 2023 zurückblicken. Dabei ging großer Dank an Kommandant Frank Seeger und seinen beiden Stellvertretern Holger Mayer und Florian Pfau für ihr tatkräftiges Engagement für die Feuerwehr. In Richtung Stadtverwaltung gab es allerdings den Hinweis, dass die Aufgabe des Kommandanten immer umfangreicher und fast nicht mehr ehrenamtlich zu bewältigen sei.

Zu so vielen Einsätzen rückten die Kräfte aus

266 Einsätze forderten die Mitglieder der Einsatzabteilungen. Die hohe Belastung rührte vor allem durch vier Einsatzserien von Unwetterlagen im Sommer her. Wie Florian Eisele in seinem Jahresbericht ausführte, blieb die Stadt Mengen selbst von größeren Brandeinsätzen verschont, allerdings nahm die Überlandhilfe bei Brandeinsätzen zu. So musste der Löschzug aus Mengen bei zwölf Bränden außerhalb von Mengen unterstützen. Vor allem der Brand in der Pfullendorfer Altstadt setzte hohe Ansprüche an das Aufstellen der Drehleiter.

Die Tauchergruppe rückte acht Mal in den Landkreis aus. Bei diesen Einsätzen konnten vier Personen nur noch tot geborgen werden. 80-mal rückten die First Responder der Feuerwehr aus, um medizinische Ersthilfe zu leisten, weil der Rettungswagen bereits gebunden war.

So steht es um die Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehrwart Peter Teufel zeigte sich erfreut, dass die Jugendfeuerwehr mit 40 Jungen und Mädchen voll ausgelastet ist. Zusätzlich zu den Probediensten war man bei zahlreichen Aktionen aktiv, darunter auch das Kreiszeltlager in Ostrach oder die Christbaumsammelaktion. Mit den Wehren aus Hohentengen und Scheer wurde die Abnahme der Leistungsspange der Jugendfeuerwehr ausgerichtet. Hier konnte auch eine Gruppe aus Mengen die Abnahmen erfolgreich meistern. Die Jugendlichen erhielten nun ihre Auszeichnungen. Erfreulicherweise konnten auch wieder mehrere Mitglieder zum 18. Lebensjahr in die aktiven Einsatzabteilungen übernommen werden.

Alfred Teufel verabschiedet sich nach 64 Jahren

Der Leiter der Altersabteilung Alfred Teufel verabschiedete sich nach 64 Jahren Feuerwehrdienst von der Verantwortung für die Treffen der Senioren und übergab den Staffelstab an Herbert Schlieske, der künftig mit Rudi Rapp und Emil Magino sich um die Altersabteilung kümmern wird. Trotz dieser Funktion bleibt Herbert Schlieske noch ein letztes Mal auch Kassierer und konnte somit seinen 33. Kassenbericht verlesen. Trotz gestiegener Ausgaben blieb noch ein Rest in der Kasse der Feuerwehr.

Dankesworte

Bürgermeister Stefan Bubeck bedankte sich für das hohe Engagement, dass in der Feuerwehr zum Wohle aller gezeigt werde. Er verwies darauf, dass von Seiten der Stadt immer das notwendige Equipment angeschafft werde. Ohne den Einsatzwillen der Einsatzmannschaft sei dies aber nutzlos.

Auch Kreisbrandmeister Michael Reitter dankte der Feuerwehr Mengen, die sich über das normale Maß hinaus, durch Sonderaufgaben wie Gefahrgut und Wasserrettung, aber auch im Führungsstab und in der Ausbildung im Kreis mit Fachwissen einbringe und engagiere. Ähnlich wie Bürgermeister Bubeck wies er darauf hin, dass der Bevölkerungs- und Katastrophenschutz noch mehr den Alltag der Feuerwehren prägen werde.

Kommandant Marco Lutz von der Feuerwehr Hohentengen betonte die gute Zusammenarbeit, die bei der Jugendfeuerwehren im Gemeindeverwaltungsverband beginne und sich über den Einsatzdienst bis zur Führungsgruppe oder der Beratung bei Anschaffungen fortführe.

Die Ehrungen

Kreisbrandmeister Michael Reitter nahm die Ehrungen für 15, 25 und 50 Jahre aktiven Feuerwehrdienst vor.

Bronze (15 Jahre): Matthias Hänsler, Lukas Kühnle, Florian Kühnle, Johannes Fürst, Patrick Hiller, Timo Mohr, Tobias Geiger, Robert Oberkofler, Markus Zimmermann, Florian Krall.

Silber (25 Jahre): Stefan Widmann, Ernst Selg

Gold (50 Jahre): Rudi Rapp

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Frieder Sauter ehrte Thomas Rapp und Rainer Rebholz von der Abteilung Ennetach für ihre langjährigen Tätigkeiten als Schriftführer und Kassierer der Abteilung mit der Ehrenspange des Kreisfeuerwehrverbandes.