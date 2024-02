Wenn bei der Modellbau Nassal GmbH in Hohentengen künftig eine Rechnung das Haus verlässt, kann dort exakt angegeben werden, wie viel CO2 die Herstellung eines jeden Erzeugnisses produziert hat. „Unsere Kunden, denen wir schon davon erzählt haben, sind begeistert“, sagt Geschäftsführer Jens Nassal. Denn: Wenn große Unternehmen in der Automobilindustrie sich ab 2030 als „klimaneutral“ bezeichnen wollen, müssen auch ihre Zulieferer entsprechende Nachweise vorlegen.

Diese sechs Unternehmen werden ausgezeichnet

Nassals Unternehmen ist eins von insgesamt sechs im Landkreis Sigmaringen, die sich in den vergangenen neun Monaten intensiv mit ihrem Energie- und Ressourcenverbrauch, Emissionen und Einsparmöglichkeiten befasst haben. Beim Fabrikgespräch in der Firma Schunk in Mengen wurden die Teilnehmer des vom Land geförderten Projekts „Klimafit“ am Mittwoch für dieses Engagement ausgezeichnet. Neben dem Unternehmen aus Hohentengen sind das die Wiehl GmbH & Co. KG aus Bingen, die Karl Späh GmbH & Co. KG aus Scheer, Schütz und Musch GmbH aus Scheer, Xaver Schneider GmbH & Co. KG aus Mengen und Dreher Bau GmbH & Co. KG aus Vilsingen.

Das galt es zu absolvieren

Vier Workshops, zusätzliche Beratungstermine und den Besuch einer Prüfungskommission mussten die Teilnehmer absolvieren. Die Verantwortlichen mussten die notwendigen Daten besorgen, Ideen diskutieren und gegebenenfalls bereit für neue Investitionen und Änderungen von Abläufen sein. „Das geht nur, wenn die Unternehmer selbst motiviert und engagiert bei der Sache sind“, so Christian Meichle, dessen Unternehmen den Prozess beratend begleitet hatte.

Das sind die Erkenntnisse

Allen Unternehmen liegt jetzt ihre eigene Treibhausgasbilanz vor, aus der bereits erste Maßnahmen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes und zur Kostenreduktion abgeleitet wurden. Die Verantwortlichen bei Schütz und Musch in Scheer sind positiv überrascht gewesen, wie viel im Unternehmen schon in Sachen Nachhaltigkeit vorangetrieben wurde. Hier müsse vor allem an der internen Kommunikation und der Außendarstellung in diesem Bereich gearbeitet werden. Frank Dreher hingegen musste erst einmal schlucken, als er die Bilanz seines Bauunternehmens vorliegen hatte. „Und dann kommt da ja nochmal ein richtig großer Balken hinzu, wenn man den Weg bis zur Entsorgung weiterverfolgt“, sagt er. „Da müssen wir schauen, wie wir darauf einwirken können.“

Späh verzichtet auf Papier

Die Umstellung auf Ökostrom, das Aufstellen von E-Ladesäulen, die Verbesserung von Photovoltaikanlagen und die Umrüstung der Beleuchtung auf LED sind naheliegende Maßnahmen. Bei Späh wird außerdem in eine Wasserwiederaufbereitung und Digitalisierungsmaßnahmen investiert, die einen Verzicht auf Papier zur Folge haben werden.

Frachtraum wird verringert

„Im Bereich Verpackung haben wir sehr viel Potenzial für Einsparungen gesehen“, sagt Rolf Guffart, Geschäftsführer von Schneider Schirme. Produkte seien jetzt so umkonstruiert worden, dass sie beim Transport weniger Platz benötigen. Um 30 Prozent habe der Frachtraum so verringert werden können. Durch den Verzicht auf Styropor und Folie könne die Bilanz weiter verbessert werden. Zusätzlich soll mehr Transport von Lastwagen auf die Schiene verlegt werden. Tanja Japs, die als Nachhaltigkeitsbeauftragte der Stadt Mengen zur Prüfungskommission gehörte, die bei Schneider vorbeischaute, zeigte sich vom Engagement beeindruckt. „Um auch die Mitarbeiter mitzunehmen und von ihnen Input für weitere Einsparmöglichkeiten zu erhalten, sind überall große Schilder installiert worden“, erzählt sie.

So viel wird eingespart

Nach derzeitigem Stand werden durch die Maßnahmen im Kreis jährlich insgesamt 221.700 Kilowattstunden Energie eingespart und der CO2-Ausstiß um 336 Tonnen reduziert. Monetär schlägt sich das in Einsparungen von 107.000 Euro im Jahr nieder. Aber noch lassen sich nicht alle Auswirkungen exakt berechnen.

Neue Kandidaten für das Projekt gesucht

Die Projektträger - der Landkreis Sigmaringen, die Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketinggesellschaft im Kreis (WIS GmbH) und der Unternehmerverband des Landkreises - möchten das Projekt gern fortführen und fordern weitere Unternehmen auf, teilzunehmen. „So zeigen wir, dass es im ländlichen Raum innovative Unternehmen gibt, die sich aus Eigeninitiative auf den Weg machen, bevor Gesetze sie dazu zwingen“, sagte Landrätin Stefanie Bürkle. Wirtschaftsförderer Bernhard Kräußlich nannte die Auszeichnung als „Klimafit Betrieb“ einen Wettbewerbsvorteil in der Konkurrenz unter Zulieferern.