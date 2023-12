(maha) - Die Stadtkapelle Mengen lädt am kommenden Samstag, 9. Dezember, wieder zu ihrem traditionellen Jahreskonzert ein. Da in der Ablachhalle immer noch die Handwerker zugange sind, findet das Konzert wie im vergangenen Jahr im Bürgerhaus in Ennetach statt.

Anspruchsvoll, aber unterhaltsam

Die Musikerinnen und Musiker begleiten das kulturelle Leben in der Stadt das ganze Jahr über, egal ob als Stadtkapelle oder als Musikzug der Bürgerwache. Bei ihrem Jahreskonzert möchten Sie ihrem Publikum aber etwas Besonders bieten und zeigen, dass sie mehr draufhaben als Unterhaltungsmusik und Märsche. Dirigent Ralf Uhl hat wieder ein interessantes Programm zusammengestellt, das einerseits musikalisch anspruchsvoll, andererseits aber auch unterhaltsam daherkommt.

Jugendkapelle macht den Anfang

Zu Beginn des Konzertabends präsentiert sich die Jugendkapelle unter der Leitung von Daniela Schleifer mit drei Darbietungen und beweisen, dass der Verein nachwuchstechnisch sehr gut aufgestellt ist.

Traditionell präsentiert die Stadtkapelle beim Jahreskonzert immer wieder Original-Blasmusikkompositionen. Dieser Musikgattung wird heuer mit der Ouvertüre „Valhalla“ sowie dem Stück „Adventure Tale of Professor Alex“ Rechnung getragen. Aus der Kategorie Filmmusik kommen die „Highlights from Peter Pan“ und die „Indiana Jones Selection“ zur Aufführung. Mit dem „Sound of Silence“ und dem Robbie-Williams-Medley „Let me entertain you“ bedient die Stadtkapelle die Freunde von Rock- und Popmusik.

So viele Proben

Zwei Monate intensiver Vorbereitung mit im Endspurt drei Proben pro Woche und zusätzlich einem kompletten Probenwochenende liegen hinter den Stadtmusikern. Und die vielen Proben waren nötig, ist die aufgelegte Musikliteratur doch teilweise in der Höchststufe angesiedelt. Jetzt sind sie heiß, das Erarbeitete auf der Bühne zu präsentieren.

Der Einlass im Bürgerhaus erfolgt ab 19 Uhr, Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für das leibliche Wohl sorgt die Bürgerwache Mengen.