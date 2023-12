Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk treten jedes Jahr die besten Nachwuchshandwerker an. Nun wurden die Sieger in Berlin geehrt. Unter ihnen auch Anna Allmaier aus Mengen, die in ihrem Berufsfeld Orthopädieschuhmacherin als erste Bundessiegerin aus dem Wettbewerb hervorging.

Bereits im Juli absolvierte Allmaier erfolgreich die Gesellenprüfungen in Stuttgart. In 16 Stunden musste hierbei ein Paar Schuhe handwerklich gefertigt werden - mindestens einer davon mit orthopädischen Merkmalen für ein bestimmtes Krankheitsbild. Allmaier wollte aber nicht nur die Mindestanforderungen erfüllen, sondern auch bei der Materialwahl und beim Design kreative Akzente setzen.

Lob von den Prüfern

Mit einem guten Bauchgefühl übergab sie schließlich ihre Gesellenstücke an die Prüfungskommission und wurde für ihre optisch ansprechende und fachgerechte Umsetzung nicht nur mit einer sehr guten Note, sondern auch gleich mit dem besten Ergebnis der Handwerkskammer Reutlingen belohnt.

Dies bedeutete auch gleichzeitig die Weiterleitung zum Wettbewerb auf Landesebene, wo sie ebenfalls als Siegerin hervorging. Die Handwerkskammer wiederum reichte die Prüfungsstücke für die Deutsche Meisterschaft ein und im November stand dann der Postbote mit einer Einladung zur Siegerehrung nach Berlin vor der Tür.

Mit dem Kleinbus nach Berlin

Weil für das Veranstaltungs-Wochenende Lokführerstreiks angesagt waren, mietete Vater Ralf kurzerhand einen Kleinbus und chauffierte Familie und Freunde in die Bundeshauptstadt, um der Preisverleihung live beizuwohnen.

Nach einer Generalprobe am Samstagvormittag dann der große Showdown nachmittags im vollbesetzten Congress Center: 113 Bundessieger ihres jeweiligen Handwerks durften aus der Hand von Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, ihre Auszeichnung entgegennehmen - darunter so exotische Berufe wie Büchsenmacher, Brunnenbauer, Elfenbeinschnitzerin oder Zupfinstrumentenmacherin.

Assistiert wurde der Präsident dabei von Handball-Bundestrainer Alfred Gislason und dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Michael Kellner. Schauspielerin Josefin Bressel, bekannt aus der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ führte als Moderatorin durch die Veranstaltung, bei der im Showteil auch die Weltmeister im Breakdance auftraten. Schirmherr des Wettbewerbs war Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, der an diesem Abend aber nicht anwesend sein konnte.

Etwas enttäuscht war Allmaier, weil sie sich zusätzlich für den parallel laufenden Bundeswettbewerb „Gute Form“ angemeldet und dafür mit ziemlich viel Aufwand eine ausführliche Dokumentation ihrer Gesellenarbeit erstellt hatte. Aus unerfindlichen Gründen wurde der Wettbewerb für ihre Berufssparte kurzfristig abgesagt.

Gemeinsames Essen als Belohnung

Umso größer leuchteten Anna Allmaiers Augen, als ihre Eltern nach der Heimkehr noch zum Abschlussessen ins Restaurant „Donaublick“ nach Scheer einluden. Zu Annas großer Überraschung waren nicht nur die Familie, sondern auch Freunde und Weggefährten gekommen, um mit ihr diesen einmaligen Erfolg zu feiern.