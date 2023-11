Deutsch-ukrainische Pianistin bekommt zur Matinee viel Applaus

Mariya Filippova, eine deutsche Konzertpianistin mit ukrainischen Wurzeln, hat für zahlreiche Zuhörer, die Ende Oktober zur Matinee in den Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde in Mengen gekommen waren, gespielt.

Rhapsodien von Brahms, die B-Dur Partitur von Johann Sebastian Bach und Präludien von Sergej Rachmaninov standen auf dem Programm. Die sehr komplexen Werke überzeugten in den kraftvollen und virtuosen Passagen, ungemein zart und ausdrucksstark in lyrischen Abschnitten. Immer wieder applaudierten die Zuhörer.

Die Pianistin wurde in Mariupol geboren. Künstlerisch geformt wurde sie in der Nationalen Musikakademie der ukrainischen Hauptstadt Kiew und später ‐ nach der Übersiedlung nach Deutschland ‐ in der Musikhochschule in Stuttgart. In vielen internationalen Konzerten, stellt die ausgebildete Konzert-Solistin ihre pianistische Meisterschaft zur Schau. Zu Beginn der Matinee erinnerte Mariya Filippova in einer kurzen Ansprache daran, dass in ihrem ehemaligen Heimatland ein brutaler Krieg tobt, der auch ihren Geburtsort weitgehend zerstört hat. Trotz des russischen Angriffskriegs habe sie sich entschlossen, auch weiterhin Werke des russischen Künstlers Rachmaninov aufzuführen. „Für seinen Geburtsort könne niemand etwas“ ‐ und Rachmaninov habe sich schon sehr früh ins Exil begeben müssen.