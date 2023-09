Derby in Mengen

Wer ist die Nummer eins in der Region?

Mengen / Lesedauer: 5 min

Max Schuler (rechts) und der FC Mengen (hier gegen den TSV Trillfingen) wollen die Nummer eins in der Region bleiben. Hohentengen wird etwas dagegen haben. (Foto: Thomas Warnack )

Das Derby zwischen Mengen und Hohentengen in der Fußball-Landesliga wird am Samstag eine Rekordkulisse ins Ablachstadion locken. Es steht was auf dem Spiel.

Veröffentlicht: 29.09.2023, 17:15 Von: Marc Dittmann