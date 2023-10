Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros in Rathaus werden nicht verlängert. Zu diesem Schluss ist die Stadtverwaltung gekommen, nachdem sie dies auf Antrag der Fraktion der Freien Bürger im Gemeinderat noch einmal gründlich überprüft hat.

„Wir möchten lieber die vorhandenen Öffnungszeiten zuverlässig abdecken“, sagte Hauptamtsleiterin Sabine Reger in der Sitzung am Dienstag. Durch digitale Lösungen und neue Formate soll aber der Service für die Bürger kontinuierlich verbessert werden.

Warum haben die Freien Bürger den Antrag gestellt?

Im Frühjahr und Sommer haben sich viele Mengener über Schwierigkeiten bei der Terminvereinbarung im Bürgerbüro und lange Wartezeiten in der „offenen Sprechstunde“ am langen Donnerstag beklagt. Für Berufstätige sei das besonders kompliziert gewesen.

Im Sinne der Bürgerfreundlichkeit hatten die Freien Bürger die Verwaltung deshalb in Juli aufgefordert, zu prüfen, ob das Bürgerbüro nicht an einem weiteren Tag bis 18 Uhr geöffnet werden könne und persönliche Termine auch am Freitag vereinbart werden könnten.

Hauptamtsleiterin ordnet die Unzufriedenheit ein

„Einmal geht es um die Inhalte. Die Bürger müssen zu Terminen Unterlagen mitbringen. Sind diese nicht vollständig, weil sie nicht von allen gewusst haben, müssen sie noch ein zweites Mal wiederkommen und dafür wieder einen Termin ausmachen“, sagt Sabine Reger.

„Aufgrund der ständigen Unterbesetzung im Bürgerbüro konnten nicht so viele Termine vereinbart werden wie gewünscht und die Wartezeiten am Donnerstag sind dramatisch gestiegen.“ Das sei für die Mitarbeiterinnen genauso frustrierend wie für die Bürger.

Das ist die Personalsituation

Seit zwei Jahren gibt es einen ständigen Personalwechsel im Bürgerbüro, zwei Stellen sind fast immer unbesetzt gewesen. „Wir haben in dieser Zeit acht Mitarbeiter eingearbeitet, sechs haben uns wieder verlassen“, sagt Reger.

Es gab Tage, da hat eine Kollegin allein im Bürgerbüro gesessen, während 20 Leute draußen gewartet haben. Sabine Reger

Dazu sei noch ein hoher Krankenstand in der gesamten Verwaltung gekommen, während parallel der Arbeitsaufwand durch eine höhere Anzahl an auszustellender Reisepässe und die Bearbeitung von Aufgaben rund um das Thema Flüchtlinge und Fremdarbeit gestiegen sei.

„Es gab Tage, da hat eine Kollegin allein im Bürgerbüro gesessen, während 20 Leute draußen gewartet haben“, sagt sie. Mittlerweile seien aber alle vier Stellen besetzt. „Wir sind noch in der Einarbeitungsphase und dann wird sich das Team hoffentlich gut einspielen.“

Darum bleiben die Öffnungszeiten unverändert

Schon jetzt habe das Bürgerbüro länger geöffnet als das Rathaus an sich. Persönliche Termine könnten auch außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden ‐ auch am Freitag.

Noch sei das etwas schwierig, weil die Einarbeitung noch nicht abgeschlossen sei, so Reger. Bald sei das aber kein Problem mehr. Kapazitäten für weitere Öffnungszeiten seien nicht vorhanden, lieber wolle man die vorhandenen zuverlässig abdecken.

Welche digitalen Lösungen werden angestrebt?

Um Abläufe zu verbessern und den Arbeitsaufwand im Bürgerbüro zu verringern, soll ein digitales Terminvereinbarungssystem eingeführt werden. „Dann bekommt der Bürger bei der Vereinbarung gleich ein Feedback, welche Unterlagen er für sein Anliegen mitbringen muss“, so Reger.

Das System könne dann auch Spontananfragen mit bestehenden Terminen abgleichen und so Lücken finden und nutzen. Zukunftsmusik sei außerdem eine Art Packstation, an der Bürger beispielsweise ihren Personalausweis auch außerhalb der Öffnungszeiten abholen können. „Dann gibt es einen QR-Code der ein Fach öffnet und es muss kein Mitarbeiter vor Ort sein“, so Reger.

Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros: montags von 7.30 bis 12 Uhr, dienstags von 7.30 bis 16 Uhr, mittwochs von 7.30 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr.