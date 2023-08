Die Stadt Mengen ist seit März um einen Fitnessparcours reicher. Entlang des Stadtgrabens können Menschen allen Alters quasi im Vorbeigehen Übungen an acht Geräten absolvieren und somit nicht nur ihre Beweglichkeit verbessern, sondern auch Kraft und Kondition aufbauen.

Schwäbische.de hat zwei Mengener dazu aufgefordert, den Parcours zu testen und ihr Fazit zu geben: den 91–jährigen Hans Tritschler, der den Parcours ohnehin regelmäßig nutzt, und die 22–jährige Rosalie Soares.

Mehrere Schwierigkeitsstufen

Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zur ersten Station, und die umfasst bereits drei Übungen. Es geht um Balance: Die Teilnehmer können sich auf einem festen Balken ausprobieren, auf einem wackeligen Balken und auf einem Seil.

Zum Festhalten befindet sich in deren Mitte jeweils ein Handlauf. Das macht den Parcours aus: Es gibt jeweils drei Schwierigkeitsstufen, meistens reguliert durch Geschwindigkeit und Menge der Übungen, die die Teilnehmer absolvieren können.

Station 1: Die Teilnehmer balancieren in drei Schwierigkeitsstufen über Balken, Wackelbalken und Seil. (Foto: Mareike Keiper )

Station eins ist die einzige, die auch durch die Bebauung drei Schwierigkeitsstufen anbietet. Soares balanciert zuerst über das Seil, danach über den breiten, mit Federn stützten, wackeligen Balken. Nur dank Handlauf funktioniert das auf Anhieb und mühelos.„“Hui, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es wackelt, und ich mich nicht festhalten könnte, wäre es schwieriger“, sagt sie.

Station 2: Die Teilnehmer sitzen auf dem Gerät und rudern. Das trainiert den Oberkörper. (Foto: Mareike Keiper )

Danach geht es weiter zu Gerät zwei, das die Bauchmuskulatur trainieren soll. Die Teilnehmer sitzen darin und ziehen einen Bügel an sich heran, eine Form von Rudern. Dabei hebt sich das Gerät und senkt sich wieder. Beide finden: Das geht leicht.

Station 3: Auf einem fahrradähnlichen Gerät müssen die Teilnehmer in die Pedalen treten. (Foto: Mareike Keiper )

Gerät drei wiederum, eine Art festgestelltes Fahrrad, hat es Tritschler angetan. „Es ist gut für Menschen mit Rollator oder Knieproblemen“, sagt er und setzt sich. Er findet, der Parcours ist „ein Angebot für Ältere wie für Jüngere“. Schwerer wird es hier, indem die Übung länger und schneller gemacht wird.

Station 4: Auf dem vorderen Gerät lehnt sich der Teilnehmer über die Bande und zieht sich selbst hoch, auf dem hinteren muss er Sit-ups machen. (Foto: Mareike Keiper )

Das vierte Gerät hat zwei Stationen, eine für den Rücken, eine für den Bauch. Wer seine Rückseite trainieren möchte, legt sich vorwärts auf den vorderen Teil und zieht sich mit eigener Kraft wieder in die aufrechte Position. Im Gerät daneben legt sich der Teilnehmer auf den Rücken, winkelt die Beine an und macht Rumpfbeugen. Soares wundert sich, als sie es ausprobiert: Sie kann ihre Beine nicht einhaken, rutscht immer wieder aus der Position — ein Abzug für die Station.

Station 5: Auf zwei Höhen können die Teilnehmer kurbeln, für mehr Beweglichkeit. (Foto: Mareike Keiper )

Bei der nächsten Übung können sich beide gemeinsam ausprobieren. Das Gerät fordert den Teilnehmer auf, eine Kurbel mit den Armen zu drehen, und zwar in zwei Höhen, damit auch Menschen im Rollstuhl es bedienen können. Ziel ist, die Beweglichkeit zu fördern. Das geht leicht. Soares und Tritschler kurbeln um die Wette.

Station 6: Die Teilnehmer drücken sich an ihrem eigenen Gewicht runter. (Foto: Mareike Keiper )

Bei der sechsten Station hat Tritschler Kritik: Sie sei zu schwer eingestellt und dadurch schon im leichten Durchgang sehr schwierig. Das Gerät hält das eigene Körpergewicht, das immer wieder hochgedrückt werden muss.

Station 7: Die Teilnehmer ziehen sich an ihrem eigenen Gewicht hoch. (Foto: Mareike Keiper )

Ähnlich funktioniert auch Station sieben, nur umgekehrt. Hier muss das eigene Gewicht heruntergezogen werden. „Das ist mein Lieblingsgerät“, sagt Tritschler fröhlich. Es trainiert den Oberkörper und „es geht gut“, so der Senior.

Station 8: Durch das Drehen der Scheiben erhöht sich die Beweglichkeit der Schultern. (Foto: Mareike Keiper )

Die letzte Station ist wieder für die Beweglichkeit gedacht. Soares und Tritschler drehen große, mit Massagenoppen ausstaffierte, runde Platten — ein Training für die Schultern. Wie schon beim Kurbeln ist diese Übung auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Zuerst ist Soares skeptisch, lobt die Station dann aber doch: In den Schultern spüre sie die Veränderung, die Übung tue gut.

So lautet das Fazit

Das Fazit der beiden fällt unterschiedlich aus. Tritschler findet gut, dass der Parcours direkt am Weg liegt. „Das verleitet auch dazu, die Geräte zu benutzen“, sagt er. Dass andere ihm dabei zuschauen können, stört ihn nicht, im Gegenteil: „Vielleicht dient das als Motivation“, sagt er. Darüber ähneln die Übungen einer Reha-Strecke und halten fit. Nicht zuletzt sei der Weg schön angelegt.

Soares findet die Idee hinter dem Parcours auch gut, allerdings sei sie für Menschen ihres Alters eher unattraktiv. „Wir Jüngeren sind zu sehr auf Fitnessstudios fixiert“, sagt sie und spielt darauf an, dass die Variation durch Gewichte fehle. Positiv sei aber, dass der Parcours kostenlos ist —, auch wenn er am Weg liegt und sich womöglich mancher genau deshalb am Gerät nicht so wohlfühlt.