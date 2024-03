David Bachhofer verlässt den FC Mengen

David Bachhofer wechselt zur kommenden Saison von Fußball-Landesligist FC Mengen zum TSV Berg in die Verbandsliga. Das haben der FC Mengen und der Spieler auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ am Montag bestätigt.

Bergs Trainer ist beharrlich

„Vergangenes Jahr im April hat mich Oliver Ofentausek (Trainer des TSV Berg, d. red.) bereits angerufen. Aber da hatte ich Mengen schon zugesagt, zu bleiben“, sagt Bachhofer. Der Angreifer stand zu seinem Wort. Gleichzeitig habe er auch beweisen wollen, dass der Erfolg und die Leistungen in der Saison 2022/2023 kein Zufall gewesen seien und habe sie bestätigen wollen. „Leider war ich zu Beginn der Saison verletzt, zunächst an der Ferse, dann am Knie. Aber jetzt ist alles wieder okay und ich bin wieder fit.“

Ofentausek habe sich im Januar nochmals gemeldet und angefragt, ob er sich einen Wechsel vorstellen könne. „Die Gespräche waren sehr gut. Ich kenne Bergs Co-Trainer Patrick Singrün, der Dozent an der Pädagogischen Hochschule Weingarten ist, und einige Spieler des TSV Berg sind meine Kommilitonen an der PH.“

Bachhofer nimmt die „Challenge“ an

Auch sei der Schritt in die Verbandsliga der richtige. „Das traue ich mir zu“, sagt Bachhofer, der einräumt, im vergangenen Jahr auch eine lose Anfrage aus Ravensburg gehabt zu haben. „Oberliga wäre mir aber zu früh gewesen. Ich will in der höheren Spielklasse Praxis sammeln und spielen.“ Insgesamt habe ihn beim TSV Berg das Konzept überzeugt, in der kommenden Saison auf möglichst viele junge Spieler aus der Region zu setzen, da der Verein ein langfristiges Konzept habe und etwas aufbauen wolle, so Bachhofer. „Der sportliche Aspekt reizt mich. Es ist eine neue Challenge, ich muss raus aus der Komfortzone.“ Fehlen werden ihm die Derbys, die er mit dem FC Mengen in der Landesliga bestritten hat: „Das ist ein bisschen schade.“

Erfolgreiche Saison 2022/2023

Natürlich tue es ihm weh, den FC Mengen zu verlassen. „Ich spiele in Mengen, seit ich beim FV Bad Saulgau aus der A-Jugend herausgekommen und nach Mengen gegangen bin. Der Verein ist mir ans Herz gewachsen. Frank Dinser, Mare Campregher und mit Miro Topalusic, der bis vergangene Saison Trainer war, vor allem die Mannschaft - zu allen habe ich ein super Verhältnis.“ Keiner habe ihm den Schritt übel genommen, als er es Verein und Mannschaft gesagt habe. „Das war ein konstruktives Gespräch. Ich habe nur Zuspruch bekommen“, erinnert er sich. Bachhofer war 2018 zum FC Mengen gewechselt, seine erfolgreichste Saison bestritt er 2022/2023, als er in 30 Saisonspielen 22 Tore erzielte.

Studium in Weingarten

In Berg stimme für ihn auch der Aufwand. „Wir haben dreimal pro Woche Training, zu einem Heimspiel fahre ich nur fünf Minuten länger als nach Mengen“, sagt Bachhofer, der noch bei seinen Eltern in Bad Saulgau wohnt und - wenn es die Zeit erlaubt - als Co-Trainer der A-Junioren des FV Bad Saulgau Niko Müller unterstützt. Bachhofer studiert an der PH Weingarten auf Lehramt Mathematik und Sport. Nach dem Abitur hatte er eine Maurerlehre absolviert, ein halbes Jahr als Geselle gearbeitet, ehe er sich zum Lehramtsstudium entschloss. Nebenbei arbeitet der 24-Jährige am Walter-Knoll-Schulverbund als pädagogischer Assistent und „baut“ derzeit seinen Bachelor. „Danach mache ich meinen Master in Weingarten. Von daher bin ich noch zwei Jahre in Weingarten gebunden. Auch deshalb passt das“, sagt er.

Dinser tut „das Herz weh“

Frank Dinser, Vorsitzender des FC Mengen, ist natürlich traurig darüber, den erfolgreichsten Torschützen der Vorsaison zu verlieren, legt Bachhofer aber keine Steine in den Weg. „Natürlich ist es schade. Aber wenn David die Chance hat, sich bei einem höherklassigen Verein auszuprobieren...“, sagt Dinser. Er gibt aber zu, dass ihm das Herz angesichts des bevorstehenden Abschieds weh tue. „Es tut weh, weil David gezeigt hat, dass er ein schwarz-gelbes Herz hat. Aber für David ist immer die Tür auf. Und wenn es in Berg nicht klappt, kann er immer wieder zurückkommen“, signalisiert Dinser und lacht. „Wir hätten natürlich die Chance gehabt, ihn nochmal zu überreden, dass er bleibt, aber auf der anderen Seite wollten wir uns nicht dagegen stellen.“