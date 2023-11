Klappern gehört zum Handwerk - bei einem Imagefilm erst recht. Wer sich als Mengener über die Öffnungszeiten des Rathauses, die Busverbindungen, langsames Internet oder hohe Strompreise ärgert, dem sei der 17-minütige Film empfohlen, der auf unterhaltsame und kurzweilige Art die Vorzüge der Stadt hervorhebt. Dort wird nicht nur die für eine Kleinstadt überdurchschnittliche Infrastruktur mit Hallen- und Freibad, allen weiterführenden Schulformen und einer neuen Bücherei betont, sondern auch mit Schlagwörtern geworben, die auch andere Kommunen gern mit sich selbst in Verbindung bringen würden: Silicon Valley, Hidden Champions, das Wunder von Bern und natürlich schwäbische Nudelspezialitäten.

Da sind Beweise nötig

Dass die Einwohner von Mengen aus dem Film viel Neues über ihre eigene Stadt erfahren, wie Regisseur Søren Eiko Mielke verkündet, kommt wohl darauf an, wie sehr sich diese in der Vergangenheit mit ihrer Heimatstadt beschäftigt haben. Die Redakteurin der „Schwäbischen Zeitung“, die immerhin bald ins zehnte Mengen-Jahr geht, hatte etwa nicht gewusst, dass die Bank vor dem ministerpräsidentlichen Haus in Laiz von Mengener Schülern gefertigt worden ist. Auch von den neuen Polstern für das Cabrio von Muhammad Ali hatte ihr noch niemand berichtet. Und dass jemand, der beim Betreten der Milchtankstelle in Rosna noch auf eine Gehhilfe angewiesen war, diese nach dem Genuss der Milch beim Verlassen nicht mehr benötigte.... nun ja, da hätte sie vermutlich nach mehr Beweisen verlangt...

Bei der Einführung des neuen Stadtlogos hatte man den Slogan „Miteinander eine Menge mehr“ als zu beliebig gestrichen. Als Running gag im Imagefilm taucht nun „Kurze Wege, langes E“ auf. Ob der Spruch sich hält? Genug Leute haben sich den Film auf jeden Fall angeschaut: Nach knapp zwei Wochen sind es schon mehr als 12.000 Aufrufe.