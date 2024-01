Konzerte haben im Mengener Jugendhaus Tradition. In unregelmäßigen Abständen treten hier regionale und überregionale Bands auf. Jetzt lädt das Team um Jugendhausleiter Stefan Fetscher zu einer Rock-Nacht mit zwei Bands ins Jugendhaus im Mühlgässle ein. Sie findet am Samstag, 27. Januar, statt. Gäste können sich ab 19 Uhr einfinden, Musik wird dann ab 20.30 Uhr gespielt. Der Eintritt kostet zehn Euro pro Person.

1. Wer organisiert die Rock-Nacht?

Die Hauptarbeit übernimmt Jugendhausleiter Stefan Fetscher. Er steht über soziale Plattformen mit Bands und Veranstaltern in der Region in Kontakt. „Unser Jugendhaus-Account folgt bei Facebook vielen Bands“, erklärt er. Weil es schon einige Veranstaltungen im Jugendhaus gegeben hat, bekommt er auch hin und wieder konkrete Anfragen über Facebook oder per Mail.

Steht ein Hauptact fest, kümmert sich Fetscher meist auch um eine Vorband, wenn die Band nicht selbst Vorschläge macht. Für die anstehenden Aufgaben am Veranstaltungstag selbst hat er ein paar zuverlässige Jugendliche an der Hand, die Konzerte mögen und bereit sind, an der Kasse, der Bar und beim Aufräumen zu helfen. „Interessierte Jugendliche unmittelbar aus dem Jugendhaus gibt es noch nicht so viele, dabei gab es früher sogar einmal eine ehrenamtliche Band-AG.“

2. Welche Bands treten auf?

Die Mitglieder der Band Untamed aus Augsburg hat Stefan Fetscher über einen Chat kennengelernt und sich mit ihnen über eine Auftrittsmöglichkeit ausgetauscht. Das Debütalbum mit zehn Songs ist im November erschienen, sieben Lieder waren bereits im Vorfeld veröffentlicht worden.

Das beste Honorar für die Bands ist aus meiner Sicht nicht das Geld am Ende des Abends, sondern ein voller Raum und ein gutes Publikum. Stefan Fetscher

Spontan hat Fetscher die Musiker von Coleslaw aus Bad Saulgau als regionalen Support angefragt. Die Band ist schon mehrfach im Jugendhaus aufgetreten und in der Region bekannt.

3. Wie viele Gäste passen ins Jugendhaus?

Rund 100 Besucher werden voraussichtlich ins Jugendhaus passen. Vor der Bühne soll es Platz zum Tanzen geben, im Barbereich für Stehgäste. Gute Stimmung komme meist auf, wenn das Haus gut gefüllt, so Fetscher. Seine Erfahrung zeigt, dass mehr Menschen vorbeikommen, wenn es ein abendfüllendes Programm mit mehreren verschiedenen Bands gibt.

Für den Jugendhausleiter bedeutet die Organisation einer solchen Rocknacht einen deutlichen Mehraufwand neben seinem sonstigen pädagogischen Alltag. „Ich mache das aber auch gerne“, sagt er. „Wir sind in der näheren Region mitunter das einzige Jugendhaus, das solche Konzertveranstaltungen regelmäßig ,on top’ organisiert und für ein überregionales Publikum anbietet.“ Er selbst habe aus seiner Jugend tolle Erinnerung an ähnliche Veranstaltungen in anderen Häusern.

4. Wie lange darf gerockt werden?

Je nachdem, wie die Bands drauf sind, kann schon bis gegen Mitternacht gespielt werden. „Bis dann aufgeräumt ist, geht es schnell auf 2 Uhr zu“, so Fetscher. „Wir mögen es, wenn die Leute im Anschluss an die Auftritte noch etwas da bleiben, etwas trinken und sich unterhalten.“

Natürlich wird während des Abends auf die Vorgaben des Jugendschutzes geachtet. Hochprozentiger Alkohol wird in der Regel auch bei Konzerten im Jugendhaus nicht angeboten und dies von allen Gästen akzeptiert. Es finden Ausweiskontrollen statt. Weil die Organisatoren aber auch Jugendkultur machen wollen, würden Besucher unter 18 Jahren oft weniger Eintritt zahlen.

5. Was passiert mit den Einnahmen?

„Die Bands müssen im Vorfeld den sogenannten Door Deal akzeptieren“, so Fetscher. Das bedeutet, dass die Musiker in erster Linie für die Eintritte des Abends und eventuelle freiwillige Spenden spielen, weil das Jugendhaus kein eigenes Budget für solche Konzerte hat. Wenn die Ausgaben des Veranstalters in Bezug auf Gema, Gestattung, Werbung und eine Aufwandsentschädigung für die Helfer über den Getränkeverkauf gedeckt wurde, gibt das Jugendhaus auch zusätzliche Einnahmen aus diesem Bereich an die Bands und die Techniker weiter.

„Das beste Honorar für die Bands - deren Mitglieder ja meist einen normalen Job haben, mit dem sie ihr Brot verdienen - ist aus meiner Sicht jedoch nicht das Geld am Ende des Abends, sondern ein voller Raum und ein gutes Publikum“, findet Fescher.