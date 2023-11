Passend zum ersten Schnee und zum Beginn der Adventszeit findet der Mengener Weihnachtsmarkt statt. Fast 50 Marktstände und Verkaufswägen erwarten am Freitag, 1. Dezember, von 17 bis 21 Uhr und am Samstag, 2. Dezember, von 12 bis 21 Uhr die Gäste. Familien mit Kindern können sich wieder auf die Märchenjurte und die Weihnachtsbäckerei freuen.

Änderungen auf dem Kreuzplatz

Die Stände werden wieder rund um die Martinskirche, entlang der Hauptstraße zwischen Eisenbahn- und Reiserstraße sowie in der Mittleren Straße zu finden sein.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden die Angebote für Kinder und Junggebliebene erstmals beim Kreuzplatz zu finden sein. Laut Organisatorin Heike Leven sind damit vor allem die lebendige Krippe mit echten Tieren und die Märchenjurte gemeint.

Im Backzelt können Kinder Weihnachtsplätzchen backen. Mitarbeiter der Schulsozialarbeit und Schüler der Real- und Gemeinschaftsschule kümmern sich um die Betreuung. (Foto: Michael Jäger )

In den Abendstunden wird es hier auch Geschichten für Ältere geben. Außerdem wird es einen Stand mit Süßigkeiten, Waffeln, Crêpes und türkische Spezialitäten hier geben.

Schönste Dekoration gesucht

Das Kinderkarussell wird an seinem angestammten Platz zu finden sein. „Die weihnachtlich geschmückten Holzhütten werden einmal mehr für eine adventlich stimmungsvolle Atmosphäre sorgen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die fünf am schönsten dekorierten Verkaufsstände werden von der Stadt mit einem Preisgeld belohnt.

Wer ist mit dabei?

Traditionell beteiligen sich auch wieder Schulen, Vereine, Gastronomen und Gewerbetreibende aus Mengen und Umgebung. So können Interessierte bei der Naju Advents- und Türkränze bekommen, der SV Ennetach bietet Feuerzangenbowle, der Obst- und Gartenbauverein Glühmost und Schmalzbrote an.

Der Weltladen ist ebenso vertreten wie der Arbeitskreis Asyl, verschiedene Narrenvereine und Sportvereine. Neu dabei sind in diesem Jahr ein Stände mit Blechfiguren und Silberschmuck, die Baumstriezel und der Stand der Bertha-Benz-Schule.

Nikolaus kommt zur Eröffnung

Am Freitag wird der Weihnachtsmarkt um 17 Uhr mit Kindern aus dem Kinderhaus Mühlgässle offiziell eröffnet. Zur Eröffnung an der Bühne an der Martinskirche sind auch der Nikolaus uns sein Knecht Ruprecht eingeladen, die den Kindern wieder kleine Geschenke mitbringen. Anschließend singt der Chor der Ablachschule.

Gemeinsam backen

Zusätzlich wird es am Samstag von 14 bis 17 Uhr wieder eine „Weihnachtsbäckerei“ für Kinder geben. In der Weihnachtsbäckerei können Kinder unter fachkundiger Anleitung von Bäckermeister und Stadtrat Bernhard Kugler in einem beheizten Zelt in der Kronenstraße Weihnachtsplätzchen backen. Den Teig stellen die örtlichen Bäckereien zur Verfügung. Hier kann die ganze Familie mitbacken, die Betreuung übernimmt die Schulsozialarbeit mit Schülern der Real- und Gemeinschaftsschule.

Das Programm

Das Bühnenprogramm wird von den Jugendkapellen und Musikvereinen, den Alphornbläsern Gutenstein und einer Line-Dance-Gruppe gestaltet. Am Samstagabend lädt Judith Mutschler zu „Mengen singt“ ein.

Straßensperrungen

Für den Weihnachtsmarkt werden die Hauptstraße und der Platz um die Martinskirche von Donnerstagabend bis Montagmittag vollständig gesperrt werden. Anwohner werden gebeten, ihre Autos in diesem Zeitraum aus dem gesperrten Bereich zu entfernen.

Am Samstag haben Interessierte aus dem Raum Meßkirch und Sauldorf die Möglichkeit, mit der Biberbahn zum Mengener Weihnachtsmarkt zu fahren. Alternativ können Mengener natürlich auch zur Schlossweihnacht nach Meßkirch fahren - dazu böte sich auch der Sonntag an. Der genaue Fahrplan ist unter www.biberbahn.de zu finden.