Dort, wo früher die Menschen in der Sternenbäck-Filiale Kuchen gegessen und Kaffee getrunken haben, sollen künftig Pfunde purzeln und Muskeln aufgebaut werden. Gerade findet der Umbau der Räume des ehemaligen Cafés zum Fitnessstudio statt.

Es zieht eine Filiale der Kette Fit Plus ein, die ohne Personal betrieben wird. Das Konzept beruht auf Franchise-Lizenzen, in Mengen wird das Studio von Bruno Goncalves geführt. Die Eröffnung soll am Wochenende vom 30. September und 1. Oktober stattfinden.

Diese Kette kommt nach Mengen

Zentral gelegen, modern ausgestattet, lange Öffnungszeiten ‐ so will Fit Plus auch in Mengen punkten und viele Mitglieder gewinnen. An rund 200 Standorten in ganz Deutschland gibt es mittlerweile Studios der Kette.

Der Standort in der Stadtmitte ist ideal. Bruno Goncalves

Die Gründer haben gezielt den ländlichen Raum im Blick, lediglich einen Einzugsraum von mindestens 6000 Personen sollte der Standort laut Homepage haben. Das Betriebsmodell, das nahezu ohne Personal auskommt, ist erfolgreich. In der Region sind die nächsten in Zwiefalten und Meßstetten zu finden.

Standort ist für Betreiber ideal

Anfang des Jahres hat Bruno Goncalves Kontakt mit dem Eigentümer des Gebäudes in der Hauptstraße aufgenommen. „Der Standort in der Stadtmitte ist ideal“, sagt er. Die Räume seien groß genug für die übliche Grundausstattung eines Fitness-Studios, es gibt einen Umkleideraum und Spinde.

Empfohlene Artikel Sport im Freien In Mengen gibt es jetzt ein Outdoor–Fitnessstudio q Mengen

Nach Goncalves Auffassung können rund 15 Sportler gleichzeitig trainieren. Duschen müssen die Sportler allerdings daheim, dafür hat der Platz nicht ausgereicht.

Einlass per QR-Code

Haben sich Interessierte online als Mitglieder angemeldet und die passende App auf ihr Handy geladen, können sie sich in der Zeit von 6 bis 23 Uhr auch an Wochenenden und Feiertagen über das Einscannen eines QR-Codes an der Eingangstür Zugang zum Studio verschaffen und ihr Training absolvieren. Außerhalb der Öffnungszeiten funktioniert der Code nicht.

Trainer können separat gebucht werden

Wer sich unsicher mit der Handhabung der Geräte ist oder Neukunde in einem Studio ist, kann sich ‐ ebenfalls über QR-Codes ‐ Erklärvideos ansehen. Das ersetzt laut Goncalves eine Einführung ganz gut. „Wer aber gern eine persönliche Einführung oder eine Stunde mit Trainer absolvieren möchte, kann online einen Trainer buchen“, sagt er.

In den ersten Monaten wird er das selbst übernehmen, obwohl er im Hauptberuf als Schichtleiter in der Automobilproduktion in Sindelfingen arbeitet. „Ein bis zweimal die Woche werde ich schon vor Ort sein“, sagt er. Nebenberuflich hat er aber schon mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung als Fitness- und Personaltrainer.

„Mit etwas Vorlauf bekomme ich das aber gut unter einen Hut“, sagt er. Auf längere Sicht hoffe er aber, in Kontakt zu Trainern in der Region zu kommen, die solche Trainingseinheiten im Mengener Studio übernehmen können.

Räume beim Eröffnungswochenende angucken

Ob die Ausstattung mit Getränkeautomaten schon bis zum Eröffnungswochenende klappt, ist noch ungewiss. „Jetzt in den letzten Tagen kommt wahnsinnig viel auf einmal“, sagt Goncalves. „Und dann ist es mit der Lieferung nicht so einfach, weil die großen Lastwagen nicht so einfach durch die Baustelle kommen oder wenden können.“

Am Samstag, 30. September, Sonntag, 1. Oktober, können sich Neugierige auch ohne QR-Code zwischen 10 und 17 Uhr einen Eindruck von den Räumen des neuen Fitnessstudios machen. „An diesen Tagen machen wir neuen Mitgliedern auch Sonderangebote“, so Goncalves.