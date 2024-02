Mengen

Dachlatten gestohlen und über die Bundesstraße getragen

Mengen / Lesedauer: 1 min

Mutmaßlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte von einem Firmengelände in der Meßkircher Straße in Mengen mindestens drei Bündel Dachlatten gestohlen. Spuren zufolge dürften die Latten über die B 311 getragen und auf dem gegenüberliegenden Radweg verladen worden sein, heißt es seitens der Polizei.