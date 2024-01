Chor singt ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge

Die Gruppe Maxim Kowalew Don Kosaken wird am Sonntag, 10. März, um 15 Uhr ein Konzert in der evangelischen Pauluskirche in Mengen geben. Der Chor wird ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige ukrainische Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Das sakrale Programm richten die Sänger nach der jeweiligen Jahreszeit.

Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor laut Pressemitteilung des Konzertbüros durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischem Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat. Das Konzert steht unter dem Motto „Singend zu beten und betend zu singen“. Dabei werden Chorgesang und Soli im Wechsel stehen. „Auch im neuen Konzertprogramm dürfen Wunschtitel wie „Ave Maria“, „Suliko“, „Marusja“ und „Ich bete an die Macht der Liebe“ nicht fehlen.

Karten kosten im Vorverkauf je 25 Euro und sind im Holiday Reisebüro in Mengen, der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen, Schreibwaren Grünshagel in Altshausen sowie den Tourist-Informationen in Bad Saulgau, Pfullendorf und Bad Buchhau erhältlich. Außerdem gibt es sie online bei www.reservix.de oder unter Telefon 0761/88849999. Die Tageskasse öffnet um 14 Uhr, hier kostet eine Karte 28 Euro.