Die Bundeswehr hat die geplanten Fallschirmsprünge am Mengener Flugplatz am Mittwochnachmittag abgebrochen. Grund dafür waren schlechte Wetterverhältnisse.

Start wird mehrfach verschoben

Eigentlich sollte das Flugzeug A400M gegen 12 Uhr das erste Mal über Mengen fliegen. Mehrmals wurde dann der Start der Maschine verschoben.

Gestartet wurde schließlich gegen 15.15 Uhr vom Bodensee-Airport Friedrichshafen aus. Zielgebiet, die sogenannte Drop Zone, war der Bereich östlich des Flugplatzes in Mengen. Einmal war die A400M kurz am Himmel über dem Gebiet zu sehen, dann drehte die Maschine ab Richtung Friedrichshafen. Da sich vor Ort die Wolkendecke wieder zugezogen hatte, konnten die 46 Fallschirmspringer, die eigentlich den Sprungdienst absolvieren sollten, nicht wie geplant abspringen.

Das Ausbildungszentrum „Spezielle Operationen“ in Pfullendorf wollte den Sprungdienst durchführen. Die Fallschirmsprünge dienen dem Erhalt der Sprunglizenzen. Eigentlich war die Übung vom 12. bis 14. März geplant. An den ersten beiden Tagen waren die Sprünge aufgrund des Wetters nicht möglich. Am Mittwochnachmittag hat die Bundeswehr zudem den Sprungdienst für den 14. März abgesagt.