Nach dem Ende der Buchhandlung Wortgewandt im Herbst könnte in Mengen bald eine neue Buchhandlung eröffnen. Die Buchhändlerin Karina Wenger aus Pfullendorf kündigt an, die entstandene Lücke in Mengen schließen zu wollen.

Empfohlene Artikel Buchhandlung Mengener Buchhandlung heißt jetzt „Wortgewandt“ q Mengen

„Ich bin ein Fan von inhabergeführten Buchhandlungen“, sagt Wenger. Erst im Januar hatte die 40-Jährige die Buchhandlung Lesereich in Pfullendorf übernommen. Nun will sie auch in Mengen einen „Begegnungsort für alle“ aufbauen, wie sie sagt. Dabei hatte sie sich eigentlich für einen anderen Karriereweg entschieden.

Wir versuchen, den Laden in drei Monaten eröffnen zu können. Karina Wenger, Inhaberin der Buchhandlung Lesereich

2009 absolvierte sie ihre Ausbildung zur Buchhändlerin. Doch danach sattelte sie um, studierte Betriebswirtschaft und war im Personalmanagement tätig - bis sich für sie eine einmalige Chance ergab. „Ich probiere es einfach“, habe sie sich damals gedacht und erfüllte sich zusammen mit ihrem Mann Bernd ihren Traum von einem eigenen Buchladen.

„Meine Vision ist es, Kindern Freude am Buch zu schenken“, sagt Wenger. Sie ist selbst Mutter von drei Kindern im Alter von ein, vier und sechs Jahren. Den Spagat zwischen Arbeit und Familie bewältigt sie, indem sie ihre Kinder hin und wieder zur Arbeit mitnimmt. In ihrer Buchhandlung können sie und andere Kinder unter anderem auf eine Spielburg klettern.

Junge Menschen lesen wieder mehr

Zwar habe sich der Buchmarkt in vielen Bereichen verändert, allerdings beobachte Wenger auch, dass Jugendliche wieder öfter zum Buch greifen - den sozialen Medien und ihren Formaten wie Booktok (Tiktok) oder Bookstagram (Instagram) sei Dank. Laut Wenger seien ihre Hauptklientel zwischen 18 und 30 Jahren alt.

Abseits von Jugendliteratur führt sie in ihrer Pfullendorfer Buchhandlung aktuelle Bestseller und ausgewählte Bücher kleinerer Verlage. Für die angestrebte Buchhandlung in Mengen verfolgt sie ein ähnliches Konzept.

Standort steht noch nicht fest

Einen Standort habe sie dafür zwar noch nicht, dennoch kündigt Wenger an: „Wir versuchen, den Laden in drei Monaten eröffnen zu können.“ Sie könne sich auch vorstellen, einen Pop-Up-Store zu betreiben. Das ist ein Einzelhandelsgeschäft, das vorübergehend in leerstehenden Geschäftsräumen betrieben wird.

Tatsächlich können Kunden schon jetzt wieder Bücher in Mengen abholen. Möglich macht es die Internetseite von Wengers Buchhandlung und der daran angeschlossene Webshop. Das Modehaus König in der Innenstadt gibt die online bestellten Bücher dann aus.

Unterstützt werde Wenger in der neuen Filiale von ihrer Mitarbeiterin Marianne Schreiber. Schreiber führte selbst lange Zeit die Mengener Buchhandlung Rettich, ehe sie ihr Geschäft aufgab und Vanessa Schuhmacher die Buchhandlung unter dem neuen Namen Wortgewandt fortführte.