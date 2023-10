Mengen

Betrunkener Radfahrer beleidigt Einsatzkräfte

Mengen / Lesedauer: 1 min

Wegen eines stark alkoholisierten Radfahrers, der in Schlangenlinien unterwegs ist, wurden Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntag in die Straße Am Westlichen Stadtgraben gerufen. Der Mann, der offensichtlich kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit seinem Rad gestürzt war, brachte es bei einem Alkoholtest auf rund zwei Promille, heißt es im Bericht der Polizei.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 09:24 Von: sz