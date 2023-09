Besonderes Weinfest zum 111-jährigen Vereinsjubiläum

Ein ganz besonders Weinfest steigt zum 111-jährigen Vereinsjubiläum am Sonntag, 1. Oktober, in Blochingen. Der Musikverein Blochingen lädt ein. Eröffnung ist um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Wasswa. Mitgestalten werden den Gottestdienst der Blochinger Männergesangsverein Frohsinn zusammen mit den singenden Männern vom Liederkranz MoosheimTissen.

Zum anschließenden Frühschoppen in der herbstlich dekorierten Mehrzweckhalle spielt der Musikverein Ostrach ab 11.30 Uhr auf. Zum Mittagessen gibt es Saumagen und gefüllter Braten. Am Nachmittag stellen die Nachwuchsmusiker ihr Können unter Beweis: Von 14.45 bis 15.30 Uhr spielt die Jugendkapelle Hundersingen-Blochingen auf, und von 15.45 bis 16.45 Uhr treten die Jungmusiker der Jugendkapelle „BuDe“ auf. Im Anschluss sorgen ab 17 Uhr der Musikverein Wilflingen sowie ab 19.30 Uhr der MV Burgweiler für beste musikalische Unterhaltung. Die Blochinger Musiker haben in der Mehrzweckhalle auch eine Weinlaube Weinlaube aufgebaut. Hier können die Gäste eine große Auswahl erlesener, regionaler Weine aus Baden-Württemberg verkosten.

Zum 111jährigen Bestehen wird das Weinfest außerdem um einen Tag, den Montag, 2. Oktober, verlängert. Um 17.30 Uhr starten die befreundeten Kapellen aus Scheer, Ennetach, Weithart, Hundersingen, Mengen, Rulfingen und Heudorf zum gemeinsamen Sternmarsch. Anschließend geht das Fest in der Mehrzweckhalle mit einen Fassanstich mit Ortsvorsteher Heiko Emhart weiter. Bei freiem Eintritt spielt dann die Blaskapelle Peng und anschließend sorgen die LaPaloma Boys für Stimmung.