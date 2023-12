Die Fraktion der Freien Bürger im Mengener Gemeinderat hat in der Sitzung im November den Antrag gestellt, den Bereich vor dem Rathaus in den Sommermonaten zu einer autofreien Zone zu machen. Dazu sollen die Sperrung der Hauptstraße und die Umleitung des Verkehrs, die aktuell aufgrund der Baustelle am Kuhn’schen Haus eingerichtet sind, einfach dauerhaft erhalten bleiben. Die Redaktion hatte die Leser aufgerufen, ihre Meinung zum Thema zu sagen. Das sind die Antworten.

So sieht es der Anwohner

Hans-Dieter Offner begrüßt den Antrag. Das verwundert natürlich nicht, schließlich sitzt er für die Freien Bürger selbst im Gemeinderat trägt den Antrag mit. Er erinnert daran, dass er selbst bereits zu Beginn seines Ehrenamts als Gemeinderat im Jahr 2016 einen ähnlichen Antrag gestellt hatte, der eine Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße zum Ziel hatte. Damals hatte mit Unterstützung aus seiner Fraktion gefordert, eine Teilsperrung der Hauptstraße in einem noch zu definierenden Bereich zwischen Rathaus und Riedlinger Tor einzurichten. Die Ziele damals waren dieselben wie heute: die Unterbindung unnötigen Durchgangsverkehrs und Raserei auf der Hauptstraße, die Entlastung der Anwohner und mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Der Antrag wurde damals durch die Mehrheit der CDU-Fraktion abgelehnt.

Halteverbot unnötig?

Er selbst befürwortet eine dauerhafte Sperrung der Hauptstraße zur Unterbrechung des Durchgangsverkehrs. „Als Anwohner der Hauptstraße kann ich nur bestätigen, dass sich der Durchgangsverkehr derzeit erheblich reduziert hat“, schreibt er. „Ein Halteverbot in den Parkbuchten der Pfarr- und Charlottenstraße war meiner Meinung nach nie erforderlich.“

Das sagt der Radexperte

Michael Gangotena aus Meßkirch, der bis zu seiner Auflösung der Vorsitzende des ADFC-Kreisverbands gewesen ist, sieht im Antrag der Freien Bürger „endlich mal einen positiven Schritt in die richtige Richtung für eine Stadt wie Mengen“. Mengen habe sich in den zurückliegenden Jahren positiv entwickelt und könnte durch diesen nächsten Schritt ihre positive Entwicklung fortschreiben. „Aufenthaltsqualität, vielleicht sogar ein zentraler Weihnachtsmarkt mit tollen Ständen, der nicht in Konkurrenz zum Innenstadtgewerbe steht.“ Leider hätten andere Städte nicht diesem Mut.

Das könnten weitere Schritte sein

„Das Land gibt sogar Zuschüsse und man könnte sich dann gleich Gedanken machen zu einer ,Schwammstadt’ Mengen mit einem Pilotcharakter für andere Städte im Landkreis“, findet er. „Die Veränderungen der Straßenführungen, der Abschmelzung von Parkplätzen zur flüssigeren Verkehrsführung könnte dauerhaft belassen werden.“

Es brauche sich dann niemand mehr umstellen, weil die Umstellungsphase und die Aufregung schon passé seien. „Dann noch den Radverkehr mit Lastenradangebote für den Einkauf fördern, das wäre ein gelungenes Projekt.“ Durch Rikscha-Projekte auf einem zentralen Parkplatz müssten Ältere keine Angst haben, dass sie ohne Auto abgehängt seien. Auch Kindergarten- und Schulwege würden so sicher. „Ich wünsche dem Antrag viel nachhaltigen Erfolg“, so Gangotena.

So sieht in der Parallelstraße aus

„Als Bewohner einer Parallelstraße zur Hauptstraße habe ich mir bisher einen recht guten Eindruck von den Verkehrsflüssen machen können“, meldet sich Dr. Michael Küppers aus der Wilhelmiterstraße zu Wort. „Diese sind zum Teil recht chaotisch. Durchfahrverbote werden ignoriert, Einbahnstraßen in unzulässiger Richtung befahren, Vorfahrtsregeln außer Acht gesetzt.“ Der Verkehr sei nun mal da, und die Parallelwege kapazitätsmäßig nicht dafür geeignet, ihn aufzunehmen. Auch Parkzonen seien nicht in ausreichendem Maße vorhanden, sodass der Suchverkehr zunehmen würde.

Ist Flanieren hier lohnenswert?

„Es trifft dann den innerstädtischen Einzelhandel, der sich eh schon durch verändertes Einkaufsverhalten schwer tut“, glaubt Küppers und fragt: „Und wozu das alles? Es ist die Hauptstraße nicht so gestaltet, dass ein Flanieren oder Verweilen wirklich lohnenswert ist. Für eine intensivere kulinarische Nutzung ist unser Klima auch nicht besonders geeignet.“ Eine Verbesserung der Lebensqualität könnte in seinen Augen eine Minderung der Fahrgeschwindigkeit bis hin zum Schritttempo sein, wie es das in vergleichbaren Gemeinden gebe.