Glück im Unglück hatte eine Familie, deren Auto während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wurde.

Im Krankenhaus behandelt

Der Sturm der letzten Tage entwurzelte am Samstagnachmittag einen Baum an der L286 zwischen Ostrach und Krauchenwies. Dieser fiel auf die Motorhaube des in diesem Moment vorbeifahrenden Mercedes der Familie. Die 39-jährige Frau auf dem Beifahrersitz zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ihr 41-jähriger Ehemann sowie die beiden sieben und vier Jahre alten Kinder begaben sich vorsorglich in ein Krankenhaus.

Viele Rettungskräfte sind vor Ort

Am Mercedes entstand ein Schaden von geschätzten 30.000 Euro. Zur Bergung des Pkw sowie zum Zersägen des Baumes musste die Landesstraße für etwa eine Stunde gesperrt werden. An der Unfallstelle waren insgesamt drei Rettungswägen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber, sowie zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt.