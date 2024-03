Aulendorfer rocken Mengen

Die Aulendorfer Band Cúl na mara hat in den vergangenen Jahren auf nationalen und internationalen Festivals von Bremen bis Triest gespielt und verbindet die traditionelle Musik aus den keltischen Ländern mit modernen Eigenkompositionen. Jetzt spielen sie am Samstag, 6. April, um 20 Uhr in der Alten Kirche in Mengen-Rulfingen. Laut Ankündigung der Veranstalter darf sich das Publikum auf eine Gruppe freuen, die mehrere Auszeichnungen einheimsen konnte.

So gewannen die Musiker mit ihrem neuen und vierten Album „Best of Times - Worst of Times“ beim Deutschen Rock-Pop-Wettbewerb im Dezember 2023 gleich in neun Kategorien: Zunächst in ihrer „Heimkategorie“ als Beste Folk-Rock Band, Bester Folk-Rock Song und Bestes Folk-Rock Album. Auch in der Nachbarkategorie als Bestes Weltmusikalbum waren sie erfolgreich. Wie populär und vielseitig das Songwriting und die musikalische Bandbreite der Band inzwischen ist, zeigen jedoch auch die Preise in der Kategorie „Beste Crossoverband“, „Bestes CD-Album des Jahres“ (englischsprachig) und „Bester Song des Jahres“. Und es gelang ihnen mit der Singleauskoppelung „Ev`rywhere an Irish Pub“ Gewinner in der Kategorie Deutscher Alternative Preis zu werden.

Nicht zuletzt wurde Tobias Allgaier, Drummer seit über einem Jahr in der Band, schließlich in der Kategorie Instrumentalisten für den Preis „Bester Schlagzeuger 2023“ prämiert.

Cúl na mara - das ist Freude und Leichtigkeit keltischer Musik in einem modernen Cross-Over Style. Konzerte an traditionellen keltischen Stätten, traditionelle Klänge die mit Rock, Folk, Punk, Polka und Walzer verschmolzen werden, Rhythmen zwischen 2/4 , 6/8 und 12/4, Duelle zwischen E-Gitarre und Highland Pipe kennzeichnen die Band.

Kraftvolle keltische Musik mit Highland Pipes, Uillean-Pipes, Flöten, Mandolinen, Gitarren, Bass und diffiziler Rhythmik gespielt - das wird man an diesem Abend hören. Eine Musik zwischen uralten Songs aus den keltischen Ländern, neuen Arrangements bis hin zu Interpretationen der bekanntesten emigrierten keltischen Rock-Band der Welt: AC/DC.