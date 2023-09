Sieg und Niederlage hat es zum Auftakt der neuen Saison in die Oberliga Südwürttemberg der Sportkegler für die Mannschaften aus der Region gegeben. Die KSG Mengen-Sigmaringen macht 2023/2024 da weiter, wo sie in der vergangenen Aufstiegssaison 2022/2023 aufgehört hat und feiert einen Heimsieg gegen Niederstotzingen. Vilsingen unterlag deutlich beim KV Gerstetten.

KV Gerstetten ‐ SKC Vilsingen 7,0:1,0 (18:6; 3273:3102). ‐ Eine ungeliebte Bahn für den SKC, da die Gerstetter noch auf Asphalt spielen. Vilsingen brachte erstmals die Youngster von Beginn an in der Oberliga zum Einsatz. Routinier Martin Hack (516; 2:2/0) verpasste nach hervorragendem Start den Anschluss und vergab um vier Holz seinen Punkt). Kevin Saad-Eddin (517; 1:3/0) spielte gleichmäßig gut, verpasste aber ‐ ebenfalls nur schrammte aber um zehn Holz am vorbei. Raphael Krog (519; 0:4/0) spielte ebenso gut mit, musste aber einem übermächtigen Gegner den Punkt überlassen. Auch Michael Hack (499; 0:4/0) kam mit der Bahn nicht zurecht. Rolf Kurz (525; 0:4/0) hielt mit. Einzig Patrick Winter (535; 3:1/1) erspielte sich gegen den schwächsten Spieler Gerstettens einen Punkt.

KSG Mengen-Sigmaringen ‐ TSV Niederstotzingen 5,0:3,0 (12:12; 3168:3153). ‐ Was für ein Auftakt. In einem Spiel, das an Spannung kaum zu überbieten war, entschieden die letzten Kugeln die Partie. Dennis Nopper (522; 1:3/0) zeigte ungewohnte Schwächen in seiner Paradedisziplin, dem Spiel in die Vollen. Holger Boden (555; 3:1/1) glich mit dem stärksten Ergebnis auf Seiten der KSG aus. In der Mittelpaarung konnte die KSG wichtige Punkte holen. Benjamin Sorg (524; 2:2/1) und Karl-Heinz Grundler (514; 3:1/1) brachten ihr Team in Front. In der Schlusspaarung zog Niederstotzingen nochmals an und im dritten Durchgang sogar zeitweise an der KSG vorbei. Markus Bauknecht (527; 1:3/0) und Manuel Ardita (526; 2:2/0) konterten jedoch im entscheidenden vierten Durchgang und retteten 15 Holz des Gesamt-Holzvorsprungs und damit die zwei entscheidenden Punkte, die es dafür gibt, ins Ziel.