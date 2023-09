Aufruf zur Einreichung von Ehrungsvorschlägen

Die Stadt Mengen ehrt seit einigen Jahren im Rahmen des Neujahrsempfangs verdiente Mitbürgerinnen und Mitbürger für deren bürgerschaftliches Engagement mit der silbernen und goldenen Verdienstmedaille der Stadt. Über die Ehrungen entscheidet der Gemeinderat auf Vorschlag aus der Bevölkerung. Die Richtlinien für die Verleihung der Verdienstmedaille sind auf der Homepage der Stadt Mengen unter www.mengen.de hinterlegt. Anträge können durch ein formloses Anschreiben an das Bürgermeisteramt Mengen, Hauptstraße 90, in Mengen oder per Mail unter [email protected] gestellt werden. Es wird gebeten, die Ehrungsanträge bis spätestens 16. Oktober mit den entsprechenden Verdiensten der vorgeschlagenen Person zu begründen.