Aufruf zur Bürgerbeteiligung

Vernetzter denken und nicht in Schubladen: Das ist der geäußerte Wunsch der 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Expertenworkshops für das Nahmobilitätskonzept der Stadt Mengen. Fachleute aus den Bereichen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), der Stadtverwaltung und der Verkehrsbehörde sowie Vertreter der Schulen und Unternehmen diskutieren, wo in Mengen und den Teilorten Handlungsbedarf in Sachen Mobilität besteht. Nun sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, mitzumachen, wie die Stadt mitteilt.

Egal, ob Fußgänger, Radfahrer, Bus– oder Autofahrer: Jede Meinung ist am Montagabend im Sitzungssaal des Rathauses erwünscht gewesen. Die Beauftragte für Nachhaltigkeit und Zukunftsfragen der Stadt Mengen, Tanja Japs, hat mithilfe des Ingenieurbüros Bernard Gruppe ZT GmbH einen Workshop ins Leben gerufen, der alle Mobilitätsangebote und Verkehre in einem Nahmobilitätskonzept diskutiert und vernetzt. Zur Debatte standen die vier Themenbereiche fuß– und radfreundliche Kommune, öffentlicher Personennahverkehr, ruhender Verkehr (Parkraumbewirtschaftung) und Leitbilder in diesen Bereichen.

Ein Hauptaugenmerk lag laut Pressemitteilung auf den Hinweisen und Anmerkungen der vier Schülervertreter der Realschule und des Gymnasiums. Sie und auch die anderen Teilnehmer gaben an, dass der Busverkehr sehr auf die Schulzeiten ausgelegt ist, es aber auch sinnvoll wäre, wenn die Busse noch zu anderen Zeiten fahren und Linien nachjustiert werden. Außerdem seien die Busse im Winter voller, da die Schüler im Sommer den Schulweg häufiger zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Ein weiterer Punkt vonseiten eines Teilnehmers waren die sogenannten Elterntaxis.

Kritik gab es unter anderem für die Haltestellte am Bahnhof in Mengen. Hier sind aus Sicht der Expertenrunde wenigstens eine Toilette und ein Unterstand umzusetzen. Ebenfalls moniert wurde, dass landwirtschaftliche Wege von Autofahrern als Abkürzung oder Schleichweg genutzt werden und die Mindestabstände von zwei Metern außerorts zu Fußgängern und Radfahrern fast nie eingehalten werden. Überhöhte Geschwindigkeiten würden häufig zur Gefährdung im Straßenverkehr führen.

Weitgehend einig war man am Montag, dass Parkplätze entfallen könnten, wenn damit der Weg für Radfahrer und Fußgänger sicherer werde. Es bestand auch eine große Bereitschaft, Parkgebühren zu bezahlen, um die Parkplätze in der Innenstadt zu bewirtschaften.

Bei einer Onlinebefragung können sich bis einschließlich 7. August alle Bürgerinnen und Bürger von Mengen an diesem Konzept beteiligen. Nun bleibt abzuwarten, welche Meinung die Ennetacher, Rosnaer, Ruflinger, Beurener, Blochinger und Mengener haben. Die Umfrage ist freigeschaltet und kann über einen QR–Code mittels Smartphone aufgerufen werden.

Die Auswertung der Ergebnisse soll voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgen — ebenso die Abwägung und Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden.

Mehr Informationen gibt es hier.