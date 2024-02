Auch für den Schulsportbetrieb wird die Ablachhalle nach Abschluss der Generalsanierung nicht vor September öffnen. Eine entsprechende Anfrage von Stadtrat Volker Lutz (CDU) wurde in der Gemeinderatssitzung am Dienstag mit einem klaren „Nein“ beantwortet.

„Mit dem neuen Schuljahr soll auch der Sportunterricht wieder in der Halle stattfinden, das muss jetzt klappen“, sagte Cornelia Hund vom Sachgebiet Hochbau. „Davon, den Betrieb für wenige Wochen vor den Sommerferien noch umzustellen und zu riskieren, dass parallel noch Abnahmen stattfinden, davon halten wir nichts.“

Sportler dürfen Duschen nutzen

Anders sieht es für die Fußballer des FC Mengen aus. Wie Bauleiter Achim Pfaus erläuterte, sei der Ausbau der Umkleiden in der ersten Etage der Halle vorgezogen worden und der Nebenzugang zum Treppenhaus hergerichtet worden.

Die Sportler könnten jetzt für den Trainings- und Spielbetrieb die ersten zwei Räume und die dortigen Duschen nutzen. Der Verein habe davor Schlüssel ausgehändigt bekommen, die nur während der Baustellenphase funktionieren. „Es handelt sich bei den Schlössern um sogenannte Bauzylinder, die später durch andere ausgetauscht werden“, so Pfaus.

Fliesen lieber ganz zum Schluss?

Er geht aktuell davon aus, dass die Arbeiten in allen Räumen außer der Halle selbst Ende April abgeschlossen werden können. Es gebe allerdings Überlegungen, bestimmte Schlussarbeiten wie etwa das Verlegen von Bodenfliesen dort, wo die Handwerker mit Staplern unterwegs sind, noch nach hinten zu schieben. Ab Juli könnten dann die Abnahmen und eventuelle Nachbesserungsarbeiten beginnen.

Es wird aufgeräumt

Weil es offenbar gewisse Kritik an der Außendarstellung der Baustelle und Lagerung von Material im Außenbereich der Halle gegeben hatte, sind die später benötigten Fliesen ins Gebäudeinnere gebracht worden, nachdem der Estrich getrocknet ist.

Die Absprachen und die Zusammenarbeit mit den Handwerkern laufen laut Pfaus derzeit in Großen und Ganzen recht gut, was auch damit zusammenhängt, dass die Firmen in unterschiedlichen Hallenteilen zugange seien.

Das sind die neusten Ausschreibungsergebnisse

Bei drei Ausschreibungen, von denen eine sogar bereits wiederholt wurde, hat die Stadt Mengen nur je ein einziges Angebot erhalten. Nach Prüfung durch die Ingenieurbüros und angesichts des Zeitdrucks wurden die Arbeiten an die jeweiligen Unternehmen vergeben.

Die medientechnischen Arbeiten übernimmt die Bochtler Medientechnik GmbH aus Schemmerberg für 101.500 Euro, die Grundwasserabsenkungsarbeiten werden für 141.300 Euro von der Firma Frank Lohr aus Ravensburg ausgeführt und die Sitzbänke in den Umkleiden werden für 39.100 Euro von der Cato GmbH und Co. KG aus Ummendorf geliefert.

So steht es um die Kosten

Zusammen mit einer nachgereichten Baustromrechnung und der Tatsache, dass der Bauzaun länger vorgehalten werden muss als ursprünglich geplant, ergeben sich mit den Kostensteigerungen in den drei Ausschreibungen insgesamt Mehrkosten von rund 85.000 Euro.

Die Kostenberechnung für das Gesamtprojekt steigt damit auf 10,76 Millionen Euro. Bauleiter Pfaus gab sich allerdings optimistisch: Den bisherigen Rechnungseingängen und seiner weiteren Kalkulation zufolge, könnten im Vergleich zur Berechnung voraussichtlich noch 180.000 Euro eingespart werden.

So oft lässt sich die Bauleitung blicken

Er präsentierte am Ende noch eine andere beeindruckende Zahl: In den vergangenen 14,5 Monaten sind er und seine Mitarbeiter zu insgesamt 219 Begehungen der Ablachhalle nach Mengen gekommen - was im Schnitt 15 Besuche pro Monat seien.