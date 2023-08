Arbeit des Gewerbevereins reicht 160 Jahre zurück

Was viele nicht wissen — den Gewerbeverein Mengen gibt es bereits seit 160 Jahren. Gegründet wurde er 1863, zu dieser Zeit hatten die Zünfte per Gesetz in Württemberg das Monopol über den Handel von Waren verloren. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Mengen hervor, die das Jubiläum als Anlass nimmt, auf die Arbeit des Gremiums zu blicken.

Im Archiv des Gewerbevereins existieren darüber Protokolle, lückenlos von den Anfängen bis 1933, als alle Vereine unter der Nazi–Diktatur ihre selbstständige Existenz aufgeben mussten. Nach dem Krieg nahm der Verein seine Arbeit wieder auf (so schreibt es die „Schwäbische Zeitung“ am 8. April 2013). Und dies erfolgreich bis heute. Zwar gab es in den vergangenen drei Jahren einige pandemiebedingte Einschränkungen, aber der Gewerbeverein knüpfte danach mit seinen etablierten Veranstaltungen und neuen Ideen sowie mit Massimo Di Luccia als neuer Geschäftsstellenleitung wieder an die Erfolge der Vorjahre an.

Erstmals konnte im vergangenen September der beliebte Mengener Herbsttreff wieder in gewohnter Form stattfinden. „Die Leistungsshow der Mengener Einzelhändler, Unternehmen und der Stadtverwaltung lockte viele Besucher in die Innenstadt“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Für das Jahr 2023 wurden zwei verkaufsoffene Sonntage geplant, wovon einer bereits im April stattgefunden hat, erstmals in Kombination mit einem traditionellen Handwerker– und Bauernmarkt, was bei der Mengener Bevölkerung sehr gut angekommen sei. Zu Recht könnten die alten und neuen Mitglieder des Gewerbevereins Mengen, deren erste Präsenz–Sitzung nach Corona im März dieses Jahres stattfand, stolz auf die gelungene Veranstaltung sein.

Mit zum Erfolg beigetragen hat auch der Einsatz des neuen Geschäftsstellenleiters Massimo Di Luccia. Er ist seit Anfang des Jahres für den Gewerbeverein tätig und kümmert sich um alle Belange, die die Mitglieder und deren Anliegen betreffen und ist besonders aktiv in der Veranstaltungsplanung und Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung.

Der nächste verkaufsoffene Sonntag findet am 24. September in Kombination mit dem Herbsttreff unter dem Motto „Wir alle sind Mengen“.

Da der Gewerbeverein derzeit keine eigene Homepage mehr betreibt, können alle wichtigen Informationen bei Massimo Di Luccia unter der E–Mail Adresse [email protected] oder unter Telefon 0152/31356164 abgefragt werden. Zudem stellt die Stadt Mengen weiterhin ihre Homepage als Informationsplattform für den Gewerbeverein zur Verfügung. Die Daten werden gerade aktualisiert und sind zukünftig unter dem Link www.mengen.de/de/wirtschaft/einzelhandel/gewerbeverein.php zu finden.

Die beliebten Mengener Einkaufsgutscheine gibt es nach wie vor bei den örtlichen Banken. Eine Übersicht der teilnehmenden Geschäfte gibt es ebenfalls auf der Homepage der Stadt.