Anja Weinspach ist neue Vorsitzende des Elternbeirats

Die neue Elternbeiratsvorsitzende des Mengener Gymnasiums heißt Anja Weinspach. Sie ist in der vergangenen Woche gewählt worden und übernimmt das Amt von Ina Schultz, die nach mehr als fünf Jahren nicht mehr zur Wahl um den Vorsitz angetreten ist. Als Elternvertreterin in der Schulkonferenz und als gewähltes Mitglied im Landeselternbeirat will sie ihre Erfahrungen für die Belange der Eltern und der Schülerinnen und Schüler aber weiterhin einbringen.

Bei der Stabübergabe blickte Ina Schultz auf das in den vergangenen Jahren gemeinsam Erreichte zurück: Es wurde eine Schulsozialarbeit etabliert und die Herausforderungen der Coronazeit mit Fernunterricht und Digitalisierung gemeistert. Ein weiteres wichtiges Element ist laut Schultz die umfangreiche Elternumfrage zum Schülerverkehr ‐ zunächst am Gymnasium, nachfolgend für alle Mengener Schulen- gewesen, die dazu beigetragen habe, die Erreichbarkeit der Mengener Schulen zu stärken. „Als Teil meiner Elternarbeit im Bereich des Radverkehrs habe ich eine Kampagne für mehr gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr initiiert und mit der Unterstützung der Gemeinde Hohentengen und der Stadt Mengen durchgeführt“, so Schultz.

Anja Weinspach, ihre Stellvertreterin Sonja Goeze und der übrige Elternbeirat wird sich unter anderem auch mit der Generalsanierung des Gymnasiums beschäftigen. Sie stehen ab sofort als Ansprechpartner für die Eltern bereit.