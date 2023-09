Bei den deutschen Meisterschaften im Sommerbiathlon mit dem Luftgewehr hat Anja Fischer (Schützengilde Ennetach) drei Medaillen gewonnen. Insgesamt kämpften 265 Sportler um die letzten Medaillen in dieser Wettkampfsaison.

Am Freitagnachmittag begann die Veranstaltung mit den Staffeln. Für Württemberg starteten mit Karin Heinzler (SV Wolfartsweiler) und Anja Fischer (Sgi Ennetach) gleich zwei Athletinnen aus dem Schützenkreis Saulgau. Karin Heinzler übergab auf Platz fünf liegend an Romy Linhart (SV Bondorf; Kreis Böblingen). Die Bondorferin konnte diesen Platz halten und übergab an Anja Fischer. Die Mengenerin überholte als Schlussläuferin die Staffeln aus Bayern und Hessen, sodass sich das Württemberg–Trio über die nicht erwartete Bronzemedaille freuen konnte.

Die drei „üblichen Verdächtigen“

Am Samstag stand der Massenstart mit vier Schießeinlagen und fünf Laufrunden über jeweils einen Kilometer auf dem Programm. Anja Fischer blieb bei allen Schießeinlagen als einzige Athletin im gesamten Rennen fehlerfrei und lief als Zweite über die Ziellinie. Vor ihr platzierte sich nur Kerstin Schmidt aus der Oberpfalz, Dritte wurde Jana Landwehr aus Dortmund.

Die Sprintwettkämpfe mit zwei Schießeinlagen und drei Laufrunden bildeten am Sonntag, dem Schlusstag, den Abschluss der Meisterschaften. Anja Fischer blieb auch in diesem Wettkampf fehlerfrei und wurde erneut deutsche Vizemeisterin. Gold ging erneut an die Ausnahmeathletin Kerstin Schmidt, die nun seit 2021 bei nationalen Titelkämpfen ungeschlagen ist.

Zwölf Medaillen für Württemberg

Eher ernüchternd war die gesamte Medaillenausbeute für den Württembergischen Schützenverband, da kein einziger Titel nach Württemberg ging. Silbermedaillen gab es zwei, beide gingen auf das Konto von Anja Fischer.

Zudem gab es zehn Bronzemedaillen, fünf in den Staffeln und fünf in Einzelwettbewerben.

Für Anja Fischer beginnt nun eine kurze Regenerationsphase, bevor Mitte Oktober die Vorbereitung für die Weltmeisterschaften im Target Sprint beginnt, die nächstes Jahr in Deutschland ausgetragen werden.