Anja Fischer hat bei den deutschen Meisterschaften im Target Sprint auf dem Marktplatz in Dingolfing, zum Abschluss der Saison, einen kompletten Medaillensatz gewonnen. Im Einzel holte sie Bronze, in der Staffel Silber und im Mixed Gold.

Die Meisterschaften begannen mit dem Einzelwettkampf. Und der begann für die Mengenerin, die für die Schützengilde Ennetach startet, gleich sehr gut. In den Vorläufen zeigte das Trio mit Fischer, Kerstin Schmidt und Jana Landwehr, das den Sommerbiathlon seit einigen Jahren in Deutschland bestimmt, dass es als Favoritinnen in den Finallauf gehen wird. Und das, obwohl aus dem Jahrgang 2002 starke Juniorinnen in die Frauenklasse aufgerückt sind. Die drei verschafften sich im Finale schnell einen Vorsprung vor den Verfolgern.

Nachdem Anja Fischer im ersten Schießen zweimal nachladen musste, verlor sie wertvolle Sekunden. Mit ihrer Stärke im Laufen und einem fehlerfreien zweiten Schießen konnte sie Boden gut machen. Doch zu Silber fehlten ihr im Ziel 2,6 und zu Gold 6,8 Sekunden. Gold ging an die Seriensiegerin Kerstin Schmidt aus der Oberpfalz, Silber an Jana Landwehr aus Nordrhein–Westfalen.

Im Single–Mixed–Team startete Anja Fischer zusammen mit Dominik Hermle (Gosheim). In diesem Wettbewerb starten die Frauen in den Wettbewerb, übergeben an den Mann, bevor erneut die Frauen an der Reihe sind und wieder der Mann den Abschluss bildet. Insgesamt müssen die Teilnehmer somit acht Schießeinlagen absolvieren. Anja Fischer setzte sich vom Start weg an die Spitze. Durch ein fehlerfreies erstes Schießen erarbeitete sie sich einen schönen Vorsprung, den das Team Fischer/Hermle ständig ausbaute und somit souverän zu Gold lief.

Den Höhepunkt bilden bildeten erneut die Staffeln zum Abschluss. In dem Dreierteam muss eine Frau beginnen, an Position zwei können die Länder frei wählen, ehe ein männlicher Starter auf die Schlussrunden geht. In der Staffel selbst muss jeder Athlet zwei Schießeinlagen und drei Laufrunden über 400 Meter absolvieren. Anja Fischer übergab mit einem kleinen Vorsprung auf die Staffel aus Bayern an ihren ersten Partner, doch die beiden Schlussathleten aus Bayern lieferten ein überragendes Rennen ab und überholten die Württemberger im Laufe des Rennens. Niklas Held (Bondorf) und Dominik Hermle (Gosheim) vervollständigten die württembergische Mannschaft. Bronze ging an die Staffel aus Hessen.