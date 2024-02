400 Fasnetsküchle werden am Morgen des schmotzigen Donnschtig in der Küche des Pflegeheims St. Ulrika ausgebacken. Wie lange es diese Tradition schon gibt, lässt sich nicht mehr genau sagen. Einrichtungsleiterin Petra Trunk und Branka Kovac vom Küchenteam sind jedenfalls schon seit 25 Jahren dabei und kennen es nicht anders.

„Für unsere Bewohner sind Geruch und Geschmack pure Erinnerung“, sagt Trunk. Und für die Mengener Narren, die jedes Jahr zur Mittagszeit für ein paar Lieder vorbeikommen, ein schmackhaftes Dankeschön.

Nur das Kneten übernimmt die Maschine

Wie viel Arbeit in dieser Fasnetsaktion steckt, kann nur erahnen, wer selbst schon einmal Fasnetsküchle zubereitet - im Fachjargon: gezogen - hat. Denn auch wenn in der Küche des Pflegeheims normalerweise auch Convenience-Produkte zum Einsatz kommen, bei den Küchle ist jeder Schritt noch Handarbeit.

Lediglich das Kneten des Hefeteigs übernimmt eine Küchenmaschine. Was im Teig drin ist? „Mehl, Hefe und Milch natürlich“, zählt Küchenchef Rainer Saur auf. „Dann etwas Salz, Schweineschmalz und Zucker.“

Team fängt extra früher an

Damit um 9.15 Uhr, wenn der Fahrer das Mittagessen ins Haus der Pflege nach Hohentengen bringt, die ersten rund 40 Küchle fertig sind, hat das Küchenpersonal heute Verstärkung bekommen und extra eine halbe Stunde eher angefangen, um 5.30 Uhr. In Mengen wird das Essen nämlich auch für die Häuser in Hohentengen, Scheer, Burladingen und Straßberg zubereitet.

Den Service „Essen auf Rädern“ hat die Stiftung Liebenau im vergangenen Jahr eingestellt. Deshalb ist der Vormittag nicht so turbulent wie in den vergangenen Jahren. „Aber das Mittagsmenü muss natürlich trotzdem auf diese besondere Aktion abgestimmt werden“, sagt Saur.

Statt aus drei Menüs können die Bewohner deshalb nur zwischen Gemüsesuppe und Chili con Carne wählen. Die hat das Küchenteam bereits am Vortrag vorbereitet und trifft sich nur noch zum Abschmecken am Herd.

„Das machen wir immer so, denn jeder kann mal einen schlechten Tag haben und das Salz vergessen“, so Saur. Statt großer Auswahl gibt es aber frische Fasnetsküchle und zigarrenförmige Kartoffelnudeln, deren Teig ebenfalls selbst gemacht wird.

Teig muss zweimal gehen

Der Hefeteig muss erst gehen, dann rollt Clayton Sigle den Teig aus, sticht mit einer Form Ovale aus und legt sie auf Bleche. Erst, wenn der Teig noch einmal aufgegangen ist, sind die Stücke bereit für das Ölbad. In einer Edelstahlwanne wird Rapsöl auf Temperatur gebracht. 180 Grad sollten das schon sein.

Autor: Jennifer Kuhlmann

„Ist das Öl zu heiß, sehen die Küchle außen schnell schön braun aus, sind innen aber noch nicht durch“, erklärt Sigle. Sei es hingegen zu kalt, würden sich die Küchle mit Fett vollsaugen und nicht mehr gut schmecken. Die Herausforderung: Die Anzeige am Gerät ist nicht sehr genau, lieber misst Sigle noch mit einem Temperaturfühler noch einmal genau nach.

Nach zwei, drei Probe-Küchle - sie schmecken wirklich köstlich - spielen sich die Abläufe schnell ein: Rainer Saur formt den Rand der Küchle noch einmal aus und lässt sie dann vorsichtig ins Öl gleiten. Clayton Sigle ist der Herr über die Zange, mit der er die Küchle geschickt wendet und dann aus dem Öl fischt. Beide tragen Einweghandschule und passen höllisch auf, das Fett nicht spritzen zu lassen.

Die Kartoffel-Zigarren werden frittiert

Dann übernimmt Branka Kovac, die die heißen Küchle mit einer Zimt-Zucker-Mischung bestreut und dann für die einzelnen Einrichtungen abgezählt in einen Warmhalteschrank schiebt. Gegenüber hat Sylvia Zerbe die beiden Fritteusen im Griff und kümmert sich im Alleingang routiniert um die Kartoffel-Zigarren.

Autor: Jennifer Kuhlmann

Zweieinhalb Stunden später fischt Sigle endlich die letzten Küchle aus dem heißen Öl - es sind ein paar Spezialanfertigungen für das Team. Was am Ende regelrecht meditativ aussah, hat ihn doch eine Menge Konzentration gekostet. Beim Verteilen der Fasnetsküchle an die Bewohner und Narren werden die Küchenmitarbeiter nicht dabei sein.

„Uns Kellerkinder bekommt kaum jemand zu Gesicht“, sagt er lachend und spielt auf die Lage der Küche unterhalb der Wohnräume an. Stattdessen wird nach dem Aufräumen schon an den nächsten Tag gedacht.

Der Zunftmeister war hier mal Zivi

„Das war aber nicht immer so“, erinnert sich Branka Kovac. „Da sind die Narren manchmal auch zu uns in die Küche gekommen.“ Aus Gründen der Hygiene ginge das nicht mehr. „Aber es ist schön, dass an der Tradtion festgehalten wird“, findet sie. „Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass der Zunftmeister Michael Vogel seinen Zivildienst bei uns gemacht hat.“