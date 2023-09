‐ Der FC Mengen hat den FV Olympia Laupheim am Samstag mit 1:0 besiegt. Mit dem Dreier etabliert sich die Mannschaft von Trainer Mario Slawig in der Spitzengruppe der Landesliga, während Laupheim nach zuletzt zwei Siegen einen Rückschlag hinnehmen musste.

Wohl dem, der kein Torhüt-Problem hat. Nachdem im Verbandspokal Niklas Frank dem FC Mengen das Weiterkommen gesichert hatte, war es am Samstag Stammtorwart Tamino Eisele als maßgebliches Zahnrad des Gesamtsystems FC Mengen, der seine Mannschaft einige Male rettete, sodass sich Mengen gegen starke Laupheimer am Ende durchsetzte.

Eisele entschärft die Bälle

Die Begegnung war noch keine Minute alt, als sich Eisele schon auszeichnen konnte. Marcelo Mignemi tauchte vor Eisele aussichtsreich auf und scheiterte. Doch auch der Gastgeber bekam seine Möglichkeiten. Doch die konnte Laupheims Deckung zunächst entschärfen.

Alex Klotz trifft aus der Distanz

Die dieses Mal ganz in weiß gekleideten Hausherren ließen in der Phase ab der 30. Minute nicht locker. Das sollte sich nach 36 Minuten lohnen. Alexander Klotz zog kurz vor dem Strafraum ab und ließ Gästekeeper Hafner keine Abwehrmöglichkeit ‐ 1:0. Zwei Minuten später versuchte Mengen nachzulegen, aber Bachhofer kam einen Schritt zu spät.

Kurz vor der Pause (41.) rutschte dem einen oder anderen Mengener Zuschauer dann das Herz in die Hose als Loris Treiber seinen Keeper Tamino Eisele in die Bredouille brachte. Mit viel Glück und noch mehr Können rettete Eisele die knappe Führung. Die geriet drei Minuten später erneut in Gefahr, doch Konrad Schaut blockierte einen Schuss von Höfner zur Ecke. „ Es war auch etwas mein Fehler, weil wir nicht miteinander gesprochen haben. Ich habe die Ecke verkürzt und sicherlich auch etwas Glück bei der Abwehr gehabt“, sagte Eisele nach der Szene. Mengen kam unbeschadet in die Pause.

Platzverweise für Schlude und Seemann

Nach der Pause hatte die Slawig-Elf das 2:0 auf dem Fuß. 23 Sekunden nach Wiederbeginn wurde Bachhofer von Alexander Klotz freigespielt, scheiterte aber aus knapp acht Metern. In der Folge suchten beide Mannschaften ihr Heil noch häufiger in der Offensive. Laupheim investierte etwas mehr, musste aber zunächst eine Möglichkeit von Schlude abwehren (61.).

Postwendend tauchte erneut Höfner vor Eisele auf, vergab aber den möglichen Ausgleich. Der schien ab der 64. Minute noch näher zu sein, als Schlude mit Gelb-Rot runter musste. Die Folge waren nun mehr Ballbesitz für die Gäste, doch Acinikli verzog nur knapp.

Mengen verteidigte in Unterzahl verbissen den knappen Vorsprung, ging keinem Zweikampf aus dem Weg und überstand die Drangphase bis zur 80. Minute. Dann musste Seemann von Laupheim ebenfalls mit Gelb-Rot runter. Zwar warf die Olympia noch einmal alles nach vorne. Doch das eröffnete Mengen Kontermöglichkeiten. Die dickste Chance zur Vorentscheidung hatte erneut Alexander Klotz, der in der 90. Minute einen Alleingang aber nicht erfolgreich abschloss.

FC Mengen - FV Ol. Laupheim 1:0 (1:0). - FCM: Eisele - Schlude, Ivanesic, Teiber (90. Y. Merk), Schaut - Schuler, E. Dehne (46. P. Klotz), A. Klotz (90. +2 Sibak) - T. Nörz, Varady (90. +1 Hayn), Bachhofer (87. F. Dehne). - OL: Hafner - Crnov, Haug, Schrode, Ludwig (73. Gnandt), Seemann, Engel (68. Schacher), Mignemi (82. Puskanic), Höfner (67. Acinikli), Jelica, Guggenberger (56. Doan). - Tor: 1:0 Alexander Klotz (36.). - Gelb-Rote Karten: Levin-Finn Schlude (64./FCM), Seemann (76./OL). - SR: Michael Hilebrand (Kressbronn). - Z.: 300.