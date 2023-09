Albverein unternimmt Traufgangwanderung

Die Ortsgruppen Mengen und Herbertingen des Schwäbischen Albvereins unternehmen am Sonntag, 10. September, eine Wanderung auf den Traufgang. Die Route führt von Hausen am Tann, über den Schafberg zum Hohen Fels und zum Gespaltenen Fels hinauf auf den Plettenberg (1002 m). Von dort geht es zurück zum Ausgangspunkt. Die Wanderstrecke beträgt 12,5 Kilometer und dauert vier Stunden. Treffpunkt in Herbertingen ist das Albvereinsstüble, in Mengen der Viehmarktplatz. Um knöchelhohe Wanderschuhe und bei Bedarf Sitzunterlage sowie Wanderstöcke wird gebeten. Wanderführerinnen und Auskunftgeberinnen sind Monika Hapke (Telefon 07572/607670) und Sieglinde Uhl (Telefon 07572/711136)